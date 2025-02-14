Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH R Techno Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 184 Triệu

- Địa điểm làm việc : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

- Ngày phỏng vấn : Dự kiến Thứ năm 20/02/2025

- Thời gian làm việc : Dự kiến Thứ hai 17/03/2025～Thứ tư 17/09/2025 (6 tháng)

- Lương : từ 18,400,000VND (Ưu tiên tùy vào kinh nghiệm, kỹ năng)

- Số lượng tuyển dụng: 1 người

- Thời hạn hợp đồng ban đầu: 6 tháng

- Trợ cấp tham gia phỏng vấn 1,000,000 VND bất kể kết quả

◆ NỘI DUNG CÔNG VIỆC:

• Thiết kế tấm ốp và gạch men cho nhà vệ sinh và phòng trang điểm

• Họp với Leader (người Việt), nắm nội dung công việc, điều chỉnh lịch trình, quản lý công việc

• Tạo và chỉnh sửa bản vẽ sử dụng Vectorworks