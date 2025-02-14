Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH R Techno Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 184 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công Ty TNHH R Techno Việt Nam
- Hồ Chí Minh: R TECHNO VIỆT NAM ( Hồ Chí Minh)
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Từ 184 Triệu
- Địa điểm làm việc : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Ngày phỏng vấn : Dự kiến Thứ năm 20/02/2025
- Thời gian làm việc : Dự kiến Thứ hai 17/03/2025～Thứ tư 17/09/2025 (6 tháng)
- Lương : từ 18,400,000VND (Ưu tiên tùy vào kinh nghiệm, kỹ năng)
- Số lượng tuyển dụng: 1 người
- Thời hạn hợp đồng ban đầu: 6 tháng
- Trợ cấp tham gia phỏng vấn 1,000,000 VND bất kể kết quả
◆ NỘI DUNG CÔNG VIỆC:
• Thiết kế tấm ốp và gạch men cho nhà vệ sinh và phòng trang điểm
• Họp với Leader (người Việt), nắm nội dung công việc, điều chỉnh lịch trình, quản lý công việc
• Tạo và chỉnh sửa bản vẽ sử dụng Vectorworks
Với Mức Lương Từ 184 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Sử dụng tốt Autocad 2D , Chuyên ngành cơ khí
• Có kinh nghiệm thiết kế các không gian đặc biệt như nhà vệ sinh, phòng thay đồ
Tại Công Ty TNHH R Techno Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH R Techno Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI