Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty TNHH Relipa làm việc tại Hà Nội thu nhập 60 - 85 Triệu

Công ty TNHH Relipa
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Kỹ sư cầu nối

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cầu nối Tại Công ty TNHH Relipa

Mức lương
60 - 85 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 22, tháp B, tòa nhà Sông Đà (HH4), Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cầu nối Với Mức Lương 60 - 85 Triệu

Tham gia vào quá trình từ xác định yêu cầu đến phát hành tùy theo dự án
Quản lý hoạt động phát triển cho nhóm phát triển Offshore của Việt Nam
Hiểu các thông số kỹ thuật do khách hàng Nhật Bản tạo ra và trao đổi với khách hàng để các thành viên phát triển Việt Nam có thể hiểu, bao gồm cả hỗ trợ QA thúc đẩy phát triển như một trung tâm
Quản lý tiến độ công việc được gia công cho nhóm Offshore của Việt Nam và kiểm tra chất lượng thông qua việc đánh giá các sản phẩm bàn giao (tài liệu thiết kế, mã nguồn, thông số kỹ thuật kiểm tra, kết quả kiểm tra)

Với Mức Lương 60 - 85 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bắt buộc
Tiếng Nhật: trình độ tương đương N2,N1
Từ 1 năm kinh nghiệm phát triển trở lên ( Javascript/C#/PHP/Typescripts/Salesforce/Devops ... )
Ưu tiên
Có kiến thức về cơ sở hạ tầng
Kiến thức về DB
Kiến thức về ngôn ngữ và framework phát triển (cả end và front) và kinh nghiệm trong các quy trình ngược dòng

Tại Công ty TNHH Relipa Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Up to 85M hoặc có thể thỏa thuận theo năng lực của ứng viên.
Lương tháng 13, tháng 14 và các khoản thưởng bonus khác
Thưởng các ngày lễ: 30/4, 2/9, Tết Dương Lịch. Quà sinh nhật công ty, quà sinh nhật cá nhân,...
Hưởng 15 ngày nghỉ phép nguyên lương/năm.
Tham gia mọi chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động Việt Nam.
Khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện uy tín (Hồng Ngọc, Thu Cúc, Vinmec...).
Du lịch hè 1-2 lần/năm, trợ cấp team-building định kỳ hàng quý.
Đọc sách miễn phí tại thư viện sách của Công ty.
Hưởng mọi quyền lợi hỗ trợ các chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ nghiệp vụ chuyên ngành như: Chứng chỉ tiếng Nhật, chứng chỉ AWS, ISTQB...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Relipa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 22F Tháp B, Tòa HH4 Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội

