Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty TNHH Kỹ Thuật Năng Lượng Hoàng An làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

HAENTECO, với hơn 10 năm kinh nghiệm và đội ngũ chuyên gia hàng đầu, tự hào là đối tác tin cậy của mọi dự án phát triển về lưới điện thông minh đang tại Việt Nam. Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên tiềm năng cho vị trí Kỹ Sư Điện nhằm đáp ứng cho kế hoạch phát triển mới của công ty nhằm:

• Hỗ trợ khách hàng trong quá trình lắp đặt, cài đặt các sản phẩm công ty phân phối. Bảo hành, bảo trì các sản phẩm của công ty

• Xây dựng, thực hiện các chương trình nghiên cứu & phát triển, huấn luyện - đào tạo, ứng dụng các sản phẩm kỹ thuật.

• Thực hiện các yêu cầu của Khách hàng và hỗ trợ kỹ thuật phòng kinh doanh/ khách hàng.

• Hỗ trợ ban kinh doanh, ban dự án trong các dự án đấu thầu, hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật, bảo hành các sản phẩm công ty phân phối

• Thuyết trình, giới thiệu các sản phẩm điện, hiểu sâu về các sản phẩm công ty, các thiết bị điện trung thế cho đường dây từ 22kv trở lên với khách hàng.