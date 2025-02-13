Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Meiko Automation làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Vietnam, Thành phố Hòa Bình

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện

• Triển khai các hệ thống quản lý sản xuất từ các nhà máy Nhật Bản, Trung Quốc sang các nhà máy tại Việt Nam.

• Hỗ trợ vận hành các hệ thống đang triển khai tại khách hàng.

• Lập trình và phát triển các hệ thống phục vụ các yêu cầu từ khách hàng.

• Tham gia các dự án phát triển phần mềm lớn liên quan đến IoT và tự động hóa.

• Quản lý và vận hành hệ thống mạng LAN, wifi trong nhà máy sản xuất.

• Hỗ trợ vận hành hệ thống camera an ninh tại nhà máy.

• Hỗ trợ người dùng các vấn đề liên quan đến mạng máy tính, hệ điều hành Windows, photocopy.

• Thực hiện các yêu cầu từ cấp quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

• Có khả năng lập trình thành thạo một trong các ngôn ngữ lập trình như Angular, C#.

• Hiểu biết về hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MySQL, Oracle.

• Kiến thức về hệ thống mạng LAN, WAN, internet và phần cứng máy tính.

• Kiến thức về hệ điều hành Windows 10, 11 và Windows Server 2016, 2019, 2022.

• Kinh nghiệm làm việc trong môi trường nhà máy sản xuất là một lợi thế.

• Kỹ năng làm việc nhóm, lập kế hoạch làm việc, báo cáo tiến độ.

Quyền Lợi Được Hưởng

Cách Thức Ứng Tuyển

