Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Meiko Automation làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Meiko Automation làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Meiko Automation
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Công Ty Cổ Phần Meiko Automation

Kỹ sư cơ điện

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại Công Ty Cổ Phần Meiko Automation

Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam, Thành phố Hòa Bình

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

• Triển khai các hệ thống quản lý sản xuất từ các nhà máy Nhật Bản, Trung Quốc sang các nhà máy tại Việt Nam.
• Hỗ trợ vận hành các hệ thống đang triển khai tại khách hàng.
• Lập trình và phát triển các hệ thống phục vụ các yêu cầu từ khách hàng.
• Tham gia các dự án phát triển phần mềm lớn liên quan đến IoT và tự động hóa.
• Quản lý và vận hành hệ thống mạng LAN, wifi trong nhà máy sản xuất.
• Hỗ trợ vận hành hệ thống camera an ninh tại nhà máy.
• Hỗ trợ người dùng các vấn đề liên quan đến mạng máy tính, hệ điều hành Windows, photocopy.
• Thực hiện các yêu cầu từ cấp quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có khả năng lập trình thành thạo một trong các ngôn ngữ lập trình như Angular, C#.
• Hiểu biết về hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MySQL, Oracle.
• Kiến thức về hệ thống mạng LAN, WAN, internet và phần cứng máy tính.
• Kiến thức về hệ điều hành Windows 10, 11 và Windows Server 2016, 2019, 2022.
• Kinh nghiệm làm việc trong môi trường nhà máy sản xuất là một lợi thế.
• Kỹ năng làm việc nhóm, lập kế hoạch làm việc, báo cáo tiến độ.

Tại Công Ty Cổ Phần Meiko Automation Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Meiko Automation

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Meiko Automation

Công Ty Cổ Phần Meiko Automation

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Khu CN9, Khu công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai, Thạch Thất, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-co-dien-thu-nhap-12tr-25tr-thang-tai-ha-noi-job316955
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Hòa Bình Còn 4 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 16 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm MDA E&C Co.,ltd
Tuyển Kỹ sư cơ điện MDA E&C Co.,ltd làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 25 - 30 Triệu
MDA E&C Co.,ltd
Hạn nộp: 31/08/2025
Thái Nguyên Hà Nội Vĩnh Phúc Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 13 - 18 Triệu
Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến
Hạn nộp: 12/09/2025
Đà Nẵng Bắc Giang Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 18 - 22 Triệu
Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng
Hạn nộp: 30/09/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Vĩnh Phúc Còn 16 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Halcom Việt Nam
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Halcom Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Halcom Việt Nam
Hạn nộp: 16/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TINH KỲ
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY TNHH TINH KỲ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TINH KỲ
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần T.T.S.C
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần T.T.S.C làm việc tại Kiên Giang thu nhập 15 - 22 Triệu
Công Ty Cổ Phần T.T.S.C
Hạn nộp: 11/09/2025
Kiên Giang Hải Phòng Hà Nội Quảng Ninh Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Mic-Tech Việt Nam
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty TNHH Mic-Tech Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 13 - 20 Triệu
Công ty TNHH Mic-Tech Việt Nam
Hạn nộp: 07/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Hòa Bình Còn 4 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 16 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm MDA E&C Co.,ltd
Tuyển Kỹ sư cơ điện MDA E&C Co.,ltd làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 25 - 30 Triệu
MDA E&C Co.,ltd
Hạn nộp: 31/08/2025
Thái Nguyên Hà Nội Vĩnh Phúc Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 13 - 18 Triệu
Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến
Hạn nộp: 12/09/2025
Đà Nẵng Bắc Giang Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 18 - 22 Triệu
Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng
Hạn nộp: 30/09/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Vĩnh Phúc Còn 16 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Halcom Việt Nam
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Halcom Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Halcom Việt Nam
Hạn nộp: 16/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TINH KỲ
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY TNHH TINH KỲ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TINH KỲ
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần T.T.S.C
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần T.T.S.C làm việc tại Kiên Giang thu nhập 15 - 22 Triệu
Công Ty Cổ Phần T.T.S.C
Hạn nộp: 11/09/2025
Kiên Giang Hải Phòng Hà Nội Quảng Ninh Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Mic-Tech Việt Nam
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty TNHH Mic-Tech Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 13 - 20 Triệu
Công ty TNHH Mic-Tech Việt Nam
Hạn nộp: 07/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN BÌNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN BÌNH PHÁT
18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Xây Dựng TPG làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu Công Ty Cổ Phần Xây Dựng TPG
14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT TÂM MINH ĐĂNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT TÂM MINH ĐĂNG
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Và Giao Thông (Intracom) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Và Giao Thông (Intracom) Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN 3B làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN 3B
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HACOM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HACOM HOLDINGS
22 - 25 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KANSAI VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KANSAI VINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Worklounge 03 - Vietnam/ Công Ty TNHH Văn Phòng 03 - Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Worklounge 03 - Vietnam/ Công Ty TNHH Văn Phòng 03 - Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HANAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HANAM
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN MEDA HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MEDA HÀ NỘI
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Obayashi Viet Nam Corporation – Hanoi Branch Office làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 900 USD Obayashi Viet Nam Corporation – Hanoi Branch Office
500 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần T.T.S.C làm việc tại Kiên Giang thu nhập 15 - 22 Triệu Công Ty Cổ Phần T.T.S.C
15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Halcom Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Halcom Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 13 - 18 Triệu Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện MDA E&C Co.,ltd làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 25 - 30 Triệu MDA E&C Co.,ltd
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm