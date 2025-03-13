Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty CP Tư Vấn Công Nghệ Và Kỹ Thuật Điện Đại Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 900 USD

Mức lương 500 - 900 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Vietnam, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện

- Bóc tách khối lượng từ bản vẽ thiết kế cho các hạng mục: Hệ thống điện, cấp thoát nước, HVAC, PCCC.

- Lập dự toán, báo giá thi công theo từng giai đoạn dự án.

- Kiểm tra, đánh giá và tối ưu khối lượng vật tư để đảm bảo hiệu quả kinh tế.

- Hỗ trợ phòng đấu thầu lập hồ sơ thầu, hồ sơ thanh quyết toán.

- Phối hợp với bộ phận thiết kế và thi công để đảm bảo độ chính xác của khối lượng và chi phí.

- Làm việc với chủ đầu tư, nhà thầu phụ để giải trình khối lượng khi cần.

- Làm việc tại văn phòng HN và các dự án tỉnh phía Bắc.

* Yêu Cầu Ứng Viên:

- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Kỹ thuật điện, Điện – Điện tử, Cấp thoát nước, Cơ điện...

- Kinh nghiệm từ 2-5 năm trong lĩnh vực bóc tách khối lượng, lập dự toán.

- Thành thạo phần mềm: AutoCAD, Excel…

- Có kiến thức về quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế hệ thống cơ điện, PCCC (tùy theo vị trí ứng tuyển)

- Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, chủ động trong công việc.

* Ưu tiên:

