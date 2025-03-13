Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty CP Tư Vấn Công Nghệ Và Kỹ Thuật Điện Đại Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 900 USD

Công Ty CP Tư Vấn Công Nghệ Và Kỹ Thuật Điện Đại Dương
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Công Ty CP Tư Vấn Công Nghệ Và Kỹ Thuật Điện Đại Dương

Kỹ sư cơ điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại Công Ty CP Tư Vấn Công Nghệ Và Kỹ Thuật Điện Đại Dương

Mức lương
500 - 900 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 500 - 900 USD

- Bóc tách khối lượng từ bản vẽ thiết kế cho các hạng mục: Hệ thống điện, cấp thoát nước, HVAC, PCCC.
- Lập dự toán, báo giá thi công theo từng giai đoạn dự án.
- Kiểm tra, đánh giá và tối ưu khối lượng vật tư để đảm bảo hiệu quả kinh tế.
- Hỗ trợ phòng đấu thầu lập hồ sơ thầu, hồ sơ thanh quyết toán.
- Phối hợp với bộ phận thiết kế và thi công để đảm bảo độ chính xác của khối lượng và chi phí.
- Làm việc với chủ đầu tư, nhà thầu phụ để giải trình khối lượng khi cần.
- Làm việc tại văn phòng HN và các dự án tỉnh phía Bắc.

Với Mức Lương 500 - 900 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

* Yêu Cầu Ứng Viên:
- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Kỹ thuật điện, Điện – Điện tử, Cấp thoát nước, Cơ điện...
- Kinh nghiệm từ 2-5 năm trong lĩnh vực bóc tách khối lượng, lập dự toán.
- Thành thạo phần mềm: AutoCAD, Excel…
- Có kiến thức về quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế hệ thống cơ điện, PCCC (tùy theo vị trí ứng tuyển)
- Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, chủ động trong công việc.
* Ưu tiên:

Tại Công Ty CP Tư Vấn Công Nghệ Và Kỹ Thuật Điện Đại Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Tư Vấn Công Nghệ Và Kỹ Thuật Điện Đại Dương

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Tư Vấn Công Nghệ Và Kỹ Thuật Điện Đại Dương

Công Ty CP Tư Vấn Công Nghệ Và Kỹ Thuật Điện Đại Dương

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 277 Đường K2, Tổ 14 Phường Cầu Diễn, Q Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

