Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty cổ phần Xây Dựng D-BIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại Công ty cổ phần Xây Dựng D-BIM
Mức lương
Từ 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 50 Nguyễn Hữu Thọ
- Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương Từ 11 Triệu
Xây dựng mô hình BIM - Cơ Điện (Cấp thoát nước- Điều hòa thông gió- Điện)
Triển khai bản vẽ cơ điện
Phối hợp BIM với các đơn vị liên quan
Tạo dựng các family cơ điện
Với Mức Lương Từ 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu: Tốt nghiệp các trường ĐH chuyên ngành, ĐH Xây dựng, ĐH Kiến Trúc hoặc các trường chuyên ngành Xây Dựng, Kiến Trúc
Biết sử dụng thành thạo phần mềm Revit
Nắm được các kiến thức cơ bản về xây dựng
Có kinh nghiệm thi công hoặc thiết kế hệ thống cơ điện
Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm
Biết sử dụng thành thạo phần mềm Revit
Nắm được các kiến thức cơ bản về xây dựng
Có kinh nghiệm thi công hoặc thiết kế hệ thống cơ điện
Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm
Tại Công ty cổ phần Xây Dựng D-BIM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 11-16 triệu + phụ cấp
Được đào tạo triển khai B.I.M trên các dự án thực tế.
Được đào tạo quy trình triển khai B.I.M chuyên nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ, năng động, sáng tạo.
Cơ hội thăng tiến thành BIM Coordinator hoặc BIM Manager
Có cơ hội phát triển và định hướng nghề nghiệp.
Được đào tạo triển khai B.I.M trên các dự án thực tế.
Được đào tạo quy trình triển khai B.I.M chuyên nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ, năng động, sáng tạo.
Cơ hội thăng tiến thành BIM Coordinator hoặc BIM Manager
Có cơ hội phát triển và định hướng nghề nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Xây Dựng D-BIM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI