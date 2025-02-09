Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty cổ phần Xây Dựng D-BIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 11 Triệu

Mức lương Từ 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 50 Nguyễn Hữu Thọ - Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương Từ 11 Triệu

Xây dựng mô hình BIM - Cơ Điện (Cấp thoát nước- Điều hòa thông gió- Điện)

Triển khai bản vẽ cơ điện

Phối hợp BIM với các đơn vị liên quan

Tạo dựng các family cơ điện

Với Mức Lương Từ 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu: Tốt nghiệp các trường ĐH chuyên ngành, ĐH Xây dựng, ĐH Kiến Trúc hoặc các trường chuyên ngành Xây Dựng, Kiến Trúc

Biết sử dụng thành thạo phần mềm Revit

Nắm được các kiến thức cơ bản về xây dựng

Có kinh nghiệm thi công hoặc thiết kế hệ thống cơ điện

Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm

Tại Công ty cổ phần Xây Dựng D-BIM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 11-16 triệu + phụ cấp

Được đào tạo triển khai B.I.M trên các dự án thực tế.

Được đào tạo quy trình triển khai B.I.M chuyên nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ, năng động, sáng tạo.

Cơ hội thăng tiến thành BIM Coordinator hoặc BIM Manager

Có cơ hội phát triển và định hướng nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Xây Dựng D-BIM

