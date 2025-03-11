Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA PNC TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

Số lượng: 03

- Đi khảo sát và lên bản vẽ giải pháp, ý tưởng cho hệ thống, máy tự động theo yêu cầu của khách hàng

- Lập các yêu cầu thiết kế, loại công nghệ và thông số trước khi lên giải pháp

- Lên các phương án giải pháp , thiết kế 3D, tìm kiếm, lựa chọn các vật tư tiêu chuẩn phù hợp

- Xuất bản vẽ chế tạo (2D)

- Tính toán dự trù giá vốn (vật tư, nhân công) cho dự án

- Lắp ráp máy hoặc giám sát, hướng dẫn lắp ráp máy (nếu hợp tác với các đối tác làm máy)

- Vận hành, kiểm tra chất lượng, tính năng, cơ cấu máy đúng với yêu cầu thiết kế

- Lên phương án sửa chữa, cải tiến máy

- Follow lắp đặt máy tại nhà máy khách hàng hoặc đối tác

- Trao đổi công việc với các bộ phận liên quan , đối tác, khách hàng trong quá trình triển khai