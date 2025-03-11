Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA PNC TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA PNC TECH
- Hà Nội: Hải Âu 3B, số 32, Vinhome Oceanpark, Gia Lâm, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 14 - 20 Triệu
Số lượng: 03
- Đi khảo sát và lên bản vẽ giải pháp, ý tưởng cho hệ thống, máy tự động theo yêu cầu của khách hàng
- Lập các yêu cầu thiết kế, loại công nghệ và thông số trước khi lên giải pháp
- Lên các phương án giải pháp , thiết kế 3D, tìm kiếm, lựa chọn các vật tư tiêu chuẩn phù hợp
- Xuất bản vẽ chế tạo (2D)
- Tính toán dự trù giá vốn (vật tư, nhân công) cho dự án
- Lắp ráp máy hoặc giám sát, hướng dẫn lắp ráp máy (nếu hợp tác với các đối tác làm máy)
- Vận hành, kiểm tra chất lượng, tính năng, cơ cấu máy đúng với yêu cầu thiết kế
- Lên phương án sửa chữa, cải tiến máy
- Follow lắp đặt máy tại nhà máy khách hàng hoặc đối tác
- Trao đổi công việc với các bộ phận liên quan , đối tác, khách hàng trong quá trình triển khai
Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Lương gross 14 -20 triệu + thưởng dự án
Tại CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA PNC TECH Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA PNC TECH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
