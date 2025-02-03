Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty TNHH Giải Pháp Tự Động Hóa Việt Nam Vias làm việc tại Hà Nội thu nhập 650 - 1,200 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Tự Động Hóa Việt Nam Vias
- Hà Nội: Xưởng Chế Tạo Máy, số 20 khu tái định cư, Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 650 - 1,200 USD
TƯ VẤN - THIẾT KẾ - THỰC THI - CHUYỂN GIAO - ĐÀO TẠO
- Trực tiếp khảo sát hiện trường , nghiên cứu nhu cầu, yêu cầu của khách hàng
- Thiết kế xây dựng giải pháp (mô hình 3D) , tư vấn sản phẩm phù hợp với yêu cầu của khách hàng
- Triển khai dự án: thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật của dự án ( thiết kế chi tiết, giám sát gia công, lắp đặt, cải tiến hoàn thiện sản phẩm)
- Chuyển giao thiết bị, công nghệ tới khách hàng
- Đào tạo, hướng dẫn vận hành. Hỗ trợ kỹ thuật bảo trì bảo dưỡng…
Với Mức Lương 650 - 1,200 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Chuyên ngành: CHẾ TẠO MÁY, KỸ THUẬT CƠ KHÍ
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm thiết kế máy. Thành thạo một trong các phần mềm thiết kế 3D ( NX, inventor, solidworks, …)
* Phẩm chất cá nhân:
TRÁCH NHIỆM - THÂN THIỆN - TIÊN PHONG - TÍCH CỰC - THỬ THÁCH
Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Tự Động Hóa Việt Nam Vias Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Tự Động Hóa Việt Nam Vias
