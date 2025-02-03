Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty TNHH Giải Pháp Tự Động Hóa Việt Nam Vias làm việc tại Hà Nội thu nhập 650 - 1,200 USD

* Kinh nghiệm chuyên môn: - Chuyên ngành: CHẾ TẠO MÁY, KỸ THUẬT CƠ KHÍ - Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm thiết kế máy. Thành thạo một trong các phần mềm thiết kế 3D ( NX, inventor, solidworks, …) Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm thiết kế máy * Phẩm chất cá nhân: TRÁCH NHIỆM - THÂN THIỆN - TIÊN PHONG - TÍCH CỰC - THỬ THÁCH

TƯ VẤN - THIẾT KẾ - THỰC THI - CHUYỂN GIAO - ĐÀO TẠO - Trực tiếp khảo sát hiện trường , nghiên cứu nhu cầu, yêu cầu của khách hàng - Thiết kế xây dựng giải pháp (mô hình 3D) , tư vấn sản phẩm phù hợp với yêu cầu của khách hàng - Triển khai dự án: thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật của dự án ( thiết kế chi tiết, giám sát gia công, lắp đặt, cải tiến hoàn thiện sản phẩm) - Chuyển giao thiết bị, công nghệ tới khách hàng - Đào tạo, hướng dẫn vận hành. Hỗ trợ kỹ thuật bảo trì bảo dưỡng…

Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI