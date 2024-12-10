Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH CHOONG ANG VINA ALUMINIUM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CHOONG ANG VINA ALUMINIUM
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
CÔNG TY TNHH CHOONG ANG VINA ALUMINIUM

Kỹ sư cơ khí

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại CÔNG TY TNHH CHOONG ANG VINA ALUMINIUM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 122h/2 An Phú 13, An Phú, Thuận An, Bình Dương, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

Ưu tiên ứng viên biết chế tạo công cụ.
Priority is given to candidates who know how to make tools.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH CHOONG ANG VINA ALUMINIUM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập ổn định.
Làm việc lâu dài tại công ty.
Chế độ đãi ngộ thỏa đáng với năng lực.
Tham gia các phong trào hoạt động của công ty
Sau khi thử việc được hưởng mọi quyền lợi của người lao động theo pháp luật lao động hiện hành ( BHYT, BHXH...).
Các chế độ đãi ngộ khác theo quy chế của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHOONG ANG VINA ALUMINIUM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CHOONG ANG VINA ALUMINIUM

CÔNG TY TNHH CHOONG ANG VINA ALUMINIUM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 122h/2 An phú 13, Phường An Phú, Thuận An, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

