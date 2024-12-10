Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH CHOONG ANG VINA ALUMINIUM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 122h/2 An Phú 13, An Phú, Thuận An, Bình Dương, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

Ưu tiên ứng viên biết chế tạo công cụ.

Priority is given to candidates who know how to make tools.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH CHOONG ANG VINA ALUMINIUM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập ổn định.

Làm việc lâu dài tại công ty.

Chế độ đãi ngộ thỏa đáng với năng lực.

Tham gia các phong trào hoạt động của công ty

Sau khi thử việc được hưởng mọi quyền lợi của người lao động theo pháp luật lao động hiện hành ( BHYT, BHXH...).

Các chế độ đãi ngộ khác theo quy chế của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHOONG ANG VINA ALUMINIUM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin