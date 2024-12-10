Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH CHOONG ANG VINA ALUMINIUM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại CÔNG TY TNHH CHOONG ANG VINA ALUMINIUM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: 122h/2 An Phú 13, An Phú, Thuận An, Bình Dương, Thuận An, Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận
Ưu tiên ứng viên biết chế tạo công cụ.
Priority is given to candidates who know how to make tools.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH CHOONG ANG VINA ALUMINIUM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập ổn định.
Làm việc lâu dài tại công ty.
Chế độ đãi ngộ thỏa đáng với năng lực.
Tham gia các phong trào hoạt động của công ty
Sau khi thử việc được hưởng mọi quyền lợi của người lao động theo pháp luật lao động hiện hành ( BHYT, BHXH...).
Các chế độ đãi ngộ khác theo quy chế của Công ty.
Làm việc lâu dài tại công ty.
Chế độ đãi ngộ thỏa đáng với năng lực.
Tham gia các phong trào hoạt động của công ty
Sau khi thử việc được hưởng mọi quyền lợi của người lao động theo pháp luật lao động hiện hành ( BHYT, BHXH...).
Các chế độ đãi ngộ khác theo quy chế của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHOONG ANG VINA ALUMINIUM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI