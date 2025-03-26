Tuyển Kỹ sư điện NITTOKU ENGINEERING VIETNAM CO., LTD làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại NITTOKU ENGINEERING VIETNAM CO., LTD
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: VSIP Bắc Ninh, Phường Phù Chẩn, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận
Thiết kế điện, lựa chọn thiết bị cho máy tự động hoá.
Đấu nối dây điện, dây khí
Lập trình, chạy thử máy và sửa lỗi. Đưa ra hướng cải tiến.
Đi lắp đặt và hướng dẫn khách hàng sử dụng máy.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo lập trình PLC (Yaskawa, Mitsubishi, Omron,..)
Thành thạo lập trình HMI (GOT, Proface, ...)
Biết sử dụng Auto CAD, Microsoft Office.
Có khả năng đọc bản vẽ điện và đấu nối tủ điện theo bản vẽ
Tại NITTOKU ENGINEERING VIETNAM CO., LTD Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực ( Min: 15.000.000 vnd)
Tăng lương hàng năm
Thưởng tết từ 2-3 tháng
Trợ cấp công tác đầy đủ
Có cơ hội đi công tác tại Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
Trợ cấp tăng ca, làm thứ 7, Chủ nhật ngày lễ đầy đủ
Đóng BHXH trên tổng lương ( không theo bậc lương vùng miền )
Nghỉ tất cả các ngày t7, cn trong tuần
Ngoài các ngày nghỉ lễ chung cả nước, công ty còn có các ngày nghỉ riêng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại NITTOKU ENGINEERING VIETNAM CO., LTD
