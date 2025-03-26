Tuyển Kỹ sư điện NITTOKU ENGINEERING VIETNAM CO., LTD làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: VSIP Bắc Ninh, Phường Phù Chẩn, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế điện, lựa chọn thiết bị cho máy tự động hoá.

Đấu nối dây điện, dây khí

⁠Lập trình, chạy thử máy và sửa lỗi. Đưa ra hướng cải tiến.

Đi lắp đặt và hướng dẫn khách hàng sử dụng máy.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo lập trình PLC (Yaskawa, Mitsubishi, Omron,..)

Thành thạo lập trình HMI (GOT, Proface, ...)

Biết sử dụng Auto CAD, Microsoft Office.

Có khả năng đọc bản vẽ điện và đấu nối tủ điện theo bản vẽ

Tại NITTOKU ENGINEERING VIETNAM CO., LTD Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực ( Min: 15.000.000 vnd)

Tăng lương hàng năm

Thưởng tết từ 2-3 tháng

Trợ cấp công tác đầy đủ

Có cơ hội đi công tác tại Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

Trợ cấp tăng ca, làm thứ 7, Chủ nhật ngày lễ đầy đủ

Đóng BHXH trên tổng lương ( không theo bậc lương vùng miền )

Nghỉ tất cả các ngày t7, cn trong tuần

Ngoài các ngày nghỉ lễ chung cả nước, công ty còn có các ngày nghỉ riêng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NITTOKU ENGINEERING VIETNAM CO., LTD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin