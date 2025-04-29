Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH Cova TEC Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 800 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công Ty TNHH Cova TEC Việt Nam
Mức lương
500 - 800 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: KCN Tiên Sơn, Khu vực mở rộng, Phường Tân Hồng, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 500 - 800 USD
- Lắp ráp các hệ thống máy móc tự động hóa và các công việc liên quan đến dự án được giao.
Với Mức Lương 500 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu:
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Điện tử/Tự động hóa/Cơ điện tử.
- Ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm kỹ sư tự động hóa, lắp ráp máy.
Quyền lợi:
- Lương thỏa thuận
- Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,..theo đúng quy định Luật Lao động
- Chế độ nghỉ phép đầy đủ theo Luật định.
Làm việc tại: KCN Tiên Sơn,Khu vực mở rộng,Phường Tân Hồng,Thành phố Từ Sơn,Tỉnh Bắc Ninh
Tại Công Ty TNHH Cova TEC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cova TEC Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
