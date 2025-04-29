Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH Cova TEC Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 800 USD

Mức lương 500 - 800 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: KCN Tiên Sơn, Khu vực mở rộng, Phường Tân Hồng, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

- Lắp ráp các hệ thống máy móc tự động hóa và các công việc liên quan đến dự án được giao.

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Điện tử/Tự động hóa/Cơ điện tử.

- Ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm kỹ sư tự động hóa, lắp ráp máy.

Quyền lợi:

- Lương thỏa thuận

- Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,..theo đúng quy định Luật Lao động

- Chế độ nghỉ phép đầy đủ theo Luật định.

Làm việc tại: KCN Tiên Sơn,Khu vực mở rộng,Phường Tân Hồng,Thành phố Từ Sơn,Tỉnh Bắc Ninh

