Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH WOO LEE SYSTEM VI NA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY TNHH WOO LEE SYSTEM VI NA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Lô A3 khu liền kề KCN Quế Võ
- Phương Liễu
- Quế Võ
- Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận
- Có kinh nghiệm thiết kế trên 3 năm
- Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế như auto cad, inventer, solidwork ,....
- Trung thực, thông minh, nhanh nhẹn, am hiểu về lĩnh vực máy tự động hóa, có khả năng làm thêm giờ.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có kinh nghiệm thiết kế trên 3 năm, sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế như auto cad, inventer, solidwork ,....
• Trung thực, thông minh, nhanh nhẹn, am hiểu về lĩnh vực máy tự động hóa, có khả năng làm thêm giờ.
Quyền Lợi:
- Lương > 20 triệu, có thưởng tháng 13
- Chế độ đãi ngộ tốt. Mức lương thỏa thuận theo năng lực thực tế của ứng viên.
- Hưởng đầy đủ quyền lợi lao động theo luật lao động hiện hành, chế độ đãi ngộ tốt nhất trong cùng ngành, Sếp thoải mái, dễ tính
• Trung thực, thông minh, nhanh nhẹn, am hiểu về lĩnh vực máy tự động hóa, có khả năng làm thêm giờ.
Quyền Lợi:
- Lương > 20 triệu, có thưởng tháng 13
- Chế độ đãi ngộ tốt. Mức lương thỏa thuận theo năng lực thực tế của ứng viên.
- Hưởng đầy đủ quyền lợi lao động theo luật lao động hiện hành, chế độ đãi ngộ tốt nhất trong cùng ngành, Sếp thoải mái, dễ tính
Tại CÔNG TY TNHH WOO LEE SYSTEM VI NA Thì Được Hưởng Những Gì
Khác
Chế độ đãi ngộ tốt. Mức lương thỏa thuận theo năng lực thực tế của ứng viên. Hưởng đầy đủ quyền lợi lao động theo luật lao động hiện hành. Chế độ đãi ngộ tốt nhất trong cùng ngành. Chế độ đãi ngộ khác biệt theo năng lực lương.
Chế độ đãi ngộ tốt. Mức lương thỏa thuận theo năng lực thực tế của ứng viên. Hưởng đầy đủ quyền lợi lao động theo luật lao động hiện hành. Chế độ đãi ngộ tốt nhất trong cùng ngành. Chế độ đãi ngộ khác biệt theo năng lực lương.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WOO LEE SYSTEM VI NA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI