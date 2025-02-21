Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH Kỹ Thuật Trí Vinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD

Mức lương 500 - 1,000 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phụng Công - Hòa Binh - Thường Tín - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 500 - 1,000 USD

- Thiết kế bản vẽ hệ thống điện động lực, hệ thống điều khiển & bảo vệ, hệ thống điện phụ trợ khác,

- Thiết kế bản vẽ bố trí thiết bị trên mặt bằng, bản vẽ bố trí thiết bị trên tủ bảng điện, bản vẽ lắp đặt tủ bảng điện, bản vẽ lắp đặt thiết bị điện.

- Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện tự động hóa trong các nhà máy

- Lập trình PLC/HMI... của các hãng

- Triển khai đấu nối, lắp đặt tủ điện

- Thực hiện các công việc chuyên môn theo yêu cầu.

- Công việc khác trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 500 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng trở lên chuyên ngành điện, hệ thống điện điều khiển, đo lường...

- Có từ 1 - 2 năm kinh nghiệm.

- Trình độ tin học: Thành thạo EXCEL, AUTOCAD, phần mềm chuyên dụng. Biết lập trình PLC là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Trí Vinh Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Trí Vinh

