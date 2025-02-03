Tuyển Kỹ sư điện Công Ty Cổ Phần Bơm Châu Âu làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công Ty Cổ Phần Bơm Châu Âu
- Hà Nội: Tầng 5, Tòa nhà PECOM, Số 415 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 18 - 20 Triệu
1.1 Chế độ công đãi ngộ.
- Mức lương: 18 – 20 triệu
- Được hưởng các chế độ đãi ngộ và phúc lợi xã hội theo Luật Lao động (nghỉ phép, nghỉ ốm…).
- Thưởng 1-3 tháng lương/ năm đối với nhân viên gắn bó 12 tháng và đạt thành tích tốt trong công việc theo quy định của công ty
1.2 Mô tả công việc.
- Lập bản vẽ, thiết kế sơ bộ, thi công, giám sát hệ thống xử lý nước cấp, nước thải.
- Thiết kế bản vẽ thi công, bản vẽ lắp đặt tủ điện, bóc tách khối lượng, tổ chức thi công hệ thống điện động lực (lựa chọn máy biến áp, cáp điện trung thế, hạ thế), Tủ động lực, Tủ điều khiển (ACB, MCCB, MC, Inverter, Softstarter..),…
- Lập trình các hệ thống điều khiển, giám sát PLC, HMI, SCADA.
- Lập hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ thanh toán các công việc liên quan đến phần điện và tự động hóa của dự án.
- Sẵn sàng đi công tác dự án.
Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Bơm Châu Âu Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bơm Châu Âu
