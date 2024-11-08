Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Xây Dựng Nhà Việt 24H làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Xây Dựng Nhà Việt 24H
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tòa DV04, Rose Town, 79 Đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Tư vấn khách hàng
- Khảo sát hiện trạng và tư vấn cải tạo
- Lên phương án cải tạo
- Lập báo giá khách hàng
- Chốt hợp đồng thi công
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chăm chỉ, có chuyên môm về xây dựng cải tạo nhà ở dân dụng
Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Xây Dựng Nhà Việt 24H Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản
- Doanh số từ 3-5% thoả thuận theo từng giá trị hợp đồng
- Hưởng BHXH
- Các ngày lễ theo quy đình nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Xây Dựng Nhà Việt 24H
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
