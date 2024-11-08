Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Xây Dựng Nhà Việt 24H làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa DV04, Rose Town, 79 Đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường

- Tư vấn khách hàng

- Khảo sát hiện trạng và tư vấn cải tạo

- Lên phương án cải tạo

- Lập báo giá khách hàng

- Chốt hợp đồng thi công

Yêu Cầu Công Việc

Chăm chỉ, có chuyên môm về xây dựng cải tạo nhà ở dân dụng

Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Xây Dựng Nhà Việt 24H Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản

- Doanh số từ 3-5% thoả thuận theo từng giá trị hợp đồng

- Hưởng BHXH

- Các ngày lễ theo quy đình nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Xây Dựng Nhà Việt 24H

