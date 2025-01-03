Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HINACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Linh Đàm,Hà Nội, Huyện Mê Linh

Kỹ sư hiện trường

- Theo dõi, giám sát tiến độ, kỹ thuật quá trình thực hiện dự án. Kịp thời báo cáo, liên hệ các nhà thầu liên quan để đốc thúc, xử lý các vấn đề kịp thời.

- Triển khai lắp đặt Thiết bị phần cứng (Công tắc, cảm biến, bộ phát WiFi, Camera) Nhà thông minh (Smart Home) theo hồ sơ thiết kế của công ty, đảm bảo tiến độ và triển khai đúng kỹ thuật.

- Cài đặt và vận hành cơ bản hệ thống theo yêu cầu thiết kế.

- Đào tạo và hướng dẫn vận hành, chuyển giao hệ thống.

-Bảo trì và khắc phục sự cố.

Yêu Cầu Công Việc

-Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc với các hệ thống điện tử, tự động hóa hoặc nhà thông minh.

-Am hiểu về các kiến thức về hệ thống mạng cơ bản

-Am hiểu về các giao thức truyền thông nhà thông minh như Z-Wave, Zigbee là một lợi thế

-Kỹ năng lắp đặt và cấu hình thiết bị nhà thông minh.

-Có thể sử dụng được Autocad

-Có máy tính cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HINACO Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương 10.000.000 VNĐ - 15.000.000 (Tùy theo năng lực và kinh nghiệm) + thưởng dự án

-Nộp Bảo hiểm xã hội theo quy định.

-Các phúc lợi khác: Được đào tạo kiến thức từ các hãng, du lịch hàng năm, thưởng lễ/tết theo quy định...

-Công việc thú vị, nhiều thử thách với các sản phẩm giải pháp công nghệ.

-Đồng nghiệp trẻ thân thiện, vui vẻ.

-Thời gian đi làm: Có thể bắt đầu ngay

