Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ BẢO MY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 107, phố Đặng Vũ Hỷ, P. Thượng Thanh, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Giám sát và triển khai thi công:

• Quản lý, giám sát công tác thi công tại hiện trường đảm bảo đúng thiết kế, tiến độ và chất lượng.

• Phối hợp với đội thi công và các bên liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

- Hồ sơ và thủ tục thi công:

• Lập và quản lý hồ sơ thi công, biên bản nghiệm thu, báo cáo tiến độ và các tài liệu liên quan.

• Thực hiện công tác nghiệm thu và bàn giao công trình.

- Tuân thủ quy định dự án:

• Đảm bảo công trình đáp ứng các yêu cầu về an toàn lao động, môi trường và các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

• Chịu trách nhiệm báo cáo và cập nhật thường xuyên với cấp trên về tình hình hiện trường.

- Các công việc khác:

• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kỹ sư làm các dự án tại Bắc Giang

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành giao thông, cầu đường bộ hoặc các ngành liên quan.

• Có xác nhận của Chủ đầu tư (CĐT) đã làm kỹ thuật hiện trường ít nhất 1 công trình giao thông cấp III hoặc 2 công trình giao thông cấp II.

• Kỹ năng và yêu cầu khác:

• Có chứng minh nhân dân/căn cước công dân hợp lệ.

• Thành thạo trong việc xử lý hồ sơ thầu, biên bản nghiệm thu, và các giấy tờ liên quan.

• Có kinh nghiệm lập hợp đồng thi công và thực hiện các công việc liên quan đến dự án.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ BẢO MY Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực. (15 - 25tr)

• Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định.

• Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển.

• Được hỗ trợ chi phí đi lại, ăn ở nếu làm việc xa nhà

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ BẢO MY

