Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 331 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Kiểm tra giám sát hiện trường thi công

Báo cáo hàng ngày về kế hoạch và tiến độ thi công

Kiểm soát kỹ thuật và chất lượng thi công

Kiểm soát nhà thầu thi công

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Am hiểu kỹ thuật thi công

Có kinh nghiệm giám sát thi công

Nắm vững kiến trức nghiệp vụ thi công

Biết lên timeline thi công

Có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12.000.000đ - 16.000.000đ

Hưởng các quyền lợi chung theo qui định: BHYT, lương tháng 13...

Tham gia các hoạt động thường niên của công ty: Du lịch, tembuilding....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP

