Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP
Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 331 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
Kiểm tra giám sát hiện trường thi công
Báo cáo hàng ngày về kế hoạch và tiến độ thi công
Kiểm soát kỹ thuật và chất lượng thi công
Kiểm soát nhà thầu thi công
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Am hiểu kỹ thuật thi công
Có kinh nghiệm giám sát thi công
Nắm vững kiến trức nghiệp vụ thi công
Biết lên timeline thi công
Có trách nhiệm trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 12.000.000đ - 16.000.000đ
Hưởng các quyền lợi chung theo qui định: BHYT, lương tháng 13...
Tham gia các hoạt động thường niên của công ty: Du lịch, tembuilding....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
