Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty cổ phần Xây dựng và Sản xuất Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đan Phượng, Huyện Đan Phượng

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

- Triển khai công tác thi công tại công trường, theo dõi đôn đốc nhân công, tổ đội để kịp tiến độ công trình. Báo cáo cập nhật khối lượng thực hiện, tình hình tại công trường.

- Xử lý những vướng mắc về kỹ thuật, đề xuất những bất hợp lý, phát sinh với các bên liên quan trong quá trình triển khai thực hiện.

- Quản lí, theo dõi, thực hiện và tổ chức thực hiện hồ sơ thi công (hồ sơ hoàn thành xây dựng hạng mục công trình).

- Quản lí hồ sơ, tài liệu các phần việc liên quan đến nhiệm vụ được giao.

- Tư vấn cho BCH, BGĐ Công ty các biện pháp thi công phù hợp với hiện trang của Công trình.

- Phối hợp với các phòng ban trong công ty thực hiện các phần khác liên quan nhiệm vụ được giao

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học các ngành Xây dựng, điện dân dụng và công nghiệp hoặc các ngành có liên quan.

- Có kinh nghiệm triển khai thi công tại các công trình xây dựng lớn. Ưu tiên ứng viên đã từng giám sát thi công các công trình nhà cao tầng, khách sạn.

- Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc

- Có thể đi công tác

Tại Công ty cổ phần Xây dựng và Sản xuất Thăng Long Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ : 12 – 17 triệu

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hòa đồng và chuyên nghiệp.

- Thời gian thử việc từ 1-2 tháng tùy thuộc vào năng lực của ứng viên.

- Tham gia đầy đủ BHYT, BHTN, BHXH theo quy định Nhà nước;

- Đầy đủ chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết theo quy định của Luật Lao động;

- Thưởng vào các dịp Lễ lớn trong năm, thưởng tháng 13, thưởng dự án, thưởng nóng....

- Đầy đủ chế độ phúc lợi cho nhân viên và tứ thân phụ mẫu theo chính sách của Công đoàn của Công ty: sinh nhật, ốm đau, thai sản, hiếu sự, hỷ sự,...

- Đươc tham gia các hoạt động phúc lợi của Công ty: du xuân, nghỉ mát, team building...

- Được cung cấp trang thiết bị và điều kiện cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ.

- Thời gian làm việc: Theo tính chất công việc của công trình.

- Địa điểm làm việc: Hà Nội, các tỉnh Miền Bắc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Xây dựng và Sản xuất Thăng Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin