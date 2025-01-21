Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty cổ phần nội thất Tuyết Vy làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Công ty cổ phần nội thất Tuyết Vy
Ngày đăng tuyển: 21/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/03/2025
Kỹ sư hiện trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường Tại Công ty cổ phần nội thất Tuyết Vy

Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: B2.1, BT09

- 13, khu đô thị Thanh Hà Cienco 5, Hà Đông

- Thanh Oai, Hà Nội và các dự án công ty thực hiện, Huyện Thanh Oai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

- Giám sát, xử lý các sự việc phát sinh tại công trình.
- Lập tiến độ dự án.
- Lập kế hoạch vật tư.
- Chấm công, quản lý nhân công tại công trình.
- Phụ trách giám sát các công tác công tác vận chuyển hàng, lắp đặt, thi công, hoàn thiện trên công trình, đảm bảo đúng, đủ các hạng mục công việc theo yêu cầu hợp đồng.
- Theo dõi chất lượng, số lượng và chịu trách nhiệm kỹ thuật các hạng mục thi công tại công trình.
- Liên lạc, sắp xếp thời gian biểu với các nhà thầu phụ và công nhân thi công theo kế hoạch của dự án/công trình.
- Báo cáo: chất lượng, tiến độ theo quy định. Lập biên bản ghi nhận cho các yêu cầu phát sinh sự cố tại công trình, đưa ra hướng giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình thi công dự án. Trường hợp có khó khăn hoặc vấn đề phát sinh cần báo cáo cấp quản lý trực tiếp/Ban GĐ để có hướng xử lý.
- Ghi nhận, kết hợp các bộ phận giải đáp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng (nếu có).
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng/phó phòng, Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng, Nội thất, Kiến trúc, Lâm nghiệp… và các ngành nghề có liên quan
-Có khả năng đọc và triển khai kỹ thuật thi công trên bản vẽ và tại công trình cho các đội nhóm. Có kỹ năng giám sát cái tạo/ hoàn thiện nội thất.
-ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Tại Công ty cổ phần nội thất Tuyết Vy Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: Từ 12.000.000 – 25.000.000 đồng/tháng (tùy theo năng lực bản thân, không giới hạn thời gian và mức tăng).
- Phụ cấp ăn trưa: từ 25.000 – 40.000đ/ngày (theo quy định của Công ty)
- Có cơ hội thăng tiến và cải thiện thu nhập theo năng lực chuyên môn.
- Hưởng các chế độ phúc lợi Công ty: Du lịch hằng năm, thưởng Lễ (2/9, 30/4-1/5, Tết dương lịch), 8/3, 20/10, 1/6, Trung thu, thăm hỏi khi ốm đau…
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước và công ty;
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và hiện đại;
- Cung cấp đầy đủ trang thiết bị đầy đủ cho công việc;
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên;
- Thưởng lương tháng thứ 13, thưởng Tết theo tình hình kinh doanh của công ty.

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: B2.1, BT09-13, Khu đô thị Thanh Hà, Hà Đông, Hà Nội

