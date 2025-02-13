Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HAVIE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số nhà 18, dãy A, ngõ 357, đường Tam Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

• Đọc và hiểu bản vẽ thiết kế;

• Lập kế hoạch, hướng dẫn công nhân, tổ chức triển khai các công việc trên công trường đảm bảo kế hoạch và mục tiêu đã đề ra.

• Tổ chức triển khai công việc, đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công.

• Bóc tách, chuẩn bị vật tư và kiểm soát vật tư thi công

• Tính toán chi tiết để dự toán, lắp đặt, ước tính chi phí lao động, vật liệu, thiết bị, …

• Lập hồ sơ hoàn công cho công trình để quyết toán, nghiệm thu đảm bảo đáp ứng yêu cầu chất lượng, khối lượng, tiến độ được giao

• Xác nhận chất lượng, khối lượng công việc của nhà thầu phụ.

• Tham gia hỗ trợ các phòng Ban lập hồ sơ dự thầu, hồ sơ hoàn công, quyết toán các công trình.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học chính quy chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp/Kinh tế xây dựng/Cầu đường hoặc liên quan

• Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp các trường Đại học Xây dựng, Đại học Kiến trúc, Đại học Giao thông vận tải, Đại học Thủy lợi, Học viện kỹ thuật quân sự.

• Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm thi công trực tiếp.

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HAVIE Thì Được Hưởng Những Gì

