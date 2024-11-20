Tuyển Kỹ sư cơ điện VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI – CÔNG TY TNHH BEST SUN TECHNOLOGY. làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 25 Triệu

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI – CÔNG TY TNHH BEST SUN TECHNOLOGY.
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
Kỹ sư cơ điện

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: KCN THÁI HÀ NAM, Lý Nhân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Lên ý tưởng phù hợp yêu cầu thiết kế
Triển khai bản vẽ shopdrawing trước khi thi công, bao gồm: shop hệ thông điện, chiếu sáng, ổ căm, chôn ống ngoài nhà.
Lên biện pháp thi công, bóc tách vật tư theo biện pháp và shop đã duyệt
Thực hiện các công việc chuyên môn khách theo sự phân công
lên kế hoặch triển khai và báo cáo công việc hàng , hàng tháng

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH, CĐ các chuyên ngành liên quan đến điện, lắp đặt nhà xưởng
Thành thao máy tính, Autocad
Có tinh thần trách nhiệm và chuyên nghiệp cao, làm việc cẩn thận, tỉ mỉ
Kỹ năng giao , phối hợp tốt, tinh thần làm việc nhóm
Có khả năng giải quyết các lỗi thiết bị và các sự cố bất ngờ
Có sức khỏe, chịu áp lực tốt
3- 5 năm kinh nghiệm trong ngành cơ điện

Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI – CÔNG TY TNHH BEST SUN TECHNOLOGY. Thì Được Hưởng Những Gì

Đầy đủ các chế độ theo luật lao động
Phụ cấp khác: Ăn trưa, thiết bị làm việc, KTX
Mức lương thỏa thuận

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI – CÔNG TY TNHH BEST SUN TECHNOLOGY.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI – CÔNG TY TNHH BEST SUN TECHNOLOGY.

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, tòa 101 – CT1 Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

