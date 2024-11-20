Tuyển Kỹ sư cơ điện VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI – CÔNG TY TNHH BEST SUN TECHNOLOGY. làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nam: KCN THÁI HÀ NAM, Lý Nhân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Lên ý tưởng phù hợp yêu cầu thiết kế

Triển khai bản vẽ shopdrawing trước khi thi công, bao gồm: shop hệ thông điện, chiếu sáng, ổ căm, chôn ống ngoài nhà.

Lên biện pháp thi công, bóc tách vật tư theo biện pháp và shop đã duyệt

Thực hiện các công việc chuyên môn khách theo sự phân công

lên kế hoặch triển khai và báo cáo công việc hàng , hàng tháng

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH, CĐ các chuyên ngành liên quan đến điện, lắp đặt nhà xưởng

Thành thao máy tính, Autocad

Có tinh thần trách nhiệm và chuyên nghiệp cao, làm việc cẩn thận, tỉ mỉ

Kỹ năng giao , phối hợp tốt, tinh thần làm việc nhóm

Có khả năng giải quyết các lỗi thiết bị và các sự cố bất ngờ

Có sức khỏe, chịu áp lực tốt

3- 5 năm kinh nghiệm trong ngành cơ điện

Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI – CÔNG TY TNHH BEST SUN TECHNOLOGY. Thì Được Hưởng Những Gì

Đầy đủ các chế độ theo luật lao động

Phụ cấp khác: Ăn trưa, thiết bị làm việc, KTX

Mức lương thỏa thuận

