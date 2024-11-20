Tuyển Kỹ sư môi trường Công ty TNHH Minh Thành Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Kỹ sư môi trường Công ty TNHH Minh Thành Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty TNHH Minh Thành Group
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty TNHH Minh Thành Group

Kỹ sư môi trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư môi trường Tại Công ty TNHH Minh Thành Group

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 46 phố Đặng Văn Hỷ, TP Thanh Hoá ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm, dịch vụ của công ty. Tìm kiếm khách hàng, tư vấn và kinh doanh các thiết bị, giải pháp quan trắc môi trường tự động.
Phối hợp với các phòng ban chuẩn bị thuyết minh kỹ thuật, bản vẽ kỹ thuật, hồ sơ cần thiết phục vụ trong quá trình đàm phán dự án.
Báo cáo lên các cấp Quản lý về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng. Gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với khách hàng và báo cáo lại nội dung tiếp nhận được tới Quản lý.
Trực tiếp phối hợp với các Bộ phận/Phòng ban và theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng. Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng liên quan đến dự án đang phụ trách.
Chăm sóc khách hàng sau bán, duy trì mối quan hệ với các khách hàng.
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm liên quan.
Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường, Cơ điện tử, Tự động hóa.
Có khả năng đi công tác, biết lái xe ô tô là một lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp tốt, tinh thần chủ động trong công việc, không ngại việc, nhiệt huyết.
Kỹ năng làm việc và hỗ trợ đội nhóm.

Tại Công ty TNHH Minh Thành Group Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập = Lương cứng (06-12 triệu/tháng) + Phụ cấp ăn trưa, điện thoại, công tác + Doanh số.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp. Được đào tạo thêm kiến thức chuyên môn và cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
Được đào tạo kiến thức chuyên môn từ công ty.
Nghỉ phép, nghĩ Lễ theo quy định của Luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Minh Thành Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Minh Thành Group

Công ty TNHH Minh Thành Group

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 32 Đường Nguyễn Khuyễn, Phường Võ Cường, Thành Phố Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

