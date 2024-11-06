Tuyển Kỹ sư môi trường CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/11/2024
Kỹ sư môi trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư môi trường Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 69 Tố Hữu, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Tư vấn cho khách hàng các quy định liên quan đến hồ sơ, thủ tục về môi trường, tài nguyên nước, hóa chất;
- Triển khai thực hiện các hồ sơ môi trường theo quy định: Khảo sát, thu thập thông tin, tài liệu, viết hồ sơ; Làm việc với chủ đầu tư và cơ quan có thẩm quyền trong quá trình lập và thẩm định hồ sơ;
• Viết hồ sơ môi trường ĐTM, Đề án chi tiết
• Viết hồ sơ môi trường Báo cáo giám sát, đề án đơn giản, kế hoạch BVMT, hoàn thiện giấy phép xả thải.
• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo công ty

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Đại học trở lên, chuyên ngành: Khoa học môi trường/Công nghệ môi trường/Công nghệ kỹ thuật môi trường/Quản lý môi trường/Quản lý tài nguyên, Kỹ thuật tài nguyên nước/Quản lý tài nguyên nước, Hóa học......
- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tư vấn môi trường từ 1 năm trở lên
- Có kinh nghiệm làm các hồ sơ ĐTM, Xả thải, Vận hành thử nghiệm, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường....
- Am hiểu các quy định...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG Thì Được Hưởng Những Gì

Người lao động sẽ được hưởng các chế độ phúc lợi như sau:
+ Được tham gia đóng bảo hiểm theo quy định
+ Được nghỉ 01 ngày / tháng ( trừ ngày nghỉ là chiều thứ 7 và chủ nhật)
+ Thời gian làm việc: 08h-12h + 13h30-17h30 ( Thứ 2- Thứ 6) và 08h-12h (Thứ 7)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà số 75, DV 02, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

