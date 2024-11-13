Tuyển Kỹ sư môi trường Công ty Cổ phần Môi trường Eclim Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 383 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia khảo sát, lập hồ sơ đề xuất kỹ thuật;

- Tính toán, thiết kế công nghệ cho các hệ thống xử lý nước thải, nước cấp, khí thải...

- Tham gia quản lý thi công dự án

- Thực hiện quản lý, mua sắm thiết bị, vật tư thi công cho dự án;

- Tham gia đào tạo, hướng dẫn vận hành, chuyển giao công nghệ do công ty tổ chức;

- Xây dựng và phát triển các công nghệ và quy trình kỹ thuật theo định hướng của ban lãnh đạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành điện – cơ điện; Công nghệ môi trường, Cấp thoát nước – biết về hệ thống cấp thoát nước; Kỹ sư Môi trường...

- Biết về autocad và các phần mềm có liên quan là lợi thế.

- Kinh nghiệm tối thiểu: 22 - 35 tuổi, có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Biết lái xe ô tô hạng B2 là 1 lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Môi trường Eclim Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn

- Thưởng các ngày Lễ, Tết, theo quy định.

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN sau khi ký hợp đồng chính thức ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Môi trường Eclim Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin