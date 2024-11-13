Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty TNHH A.I.S Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 7 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại Công ty TNHH A.I.S Việt Nam
Mức lương
7 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Số 9, đường 11, Vsip bắc Ninh, TP Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Từ Sơn
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 7 - 13 Triệu
Thiết kế công đoạn,
Thiết kế đồ gá và dao cụ.
Lập trình CNC.
Vận hành chế tạo mẫu, và các công việc cải tiến khác.
Với Mức Lương 7 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam tốt nghiệp đại học các ngành liên quan.
Chấp nhận sinh viên mới ra trường.
Có tiếng nhật là lợi thế
Tại Công ty TNHH A.I.S Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia đầy đủ BH theo luật.
Du lịch hàng năm
Tháng nghỉ trung bình 2 thứ 7.
Và nhiều chế độ đãi ngộ khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH A.I.S Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
