Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty TNHH A.I.S Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 7 - 13 Triệu

Mức lương 7 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Số 9, đường 11, Vsip bắc Ninh, TP Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Từ Sơn

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 7 - 13 Triệu

Thiết kế công đoạn,

Thiết kế đồ gá và dao cụ.

Lập trình CNC.

Vận hành chế tạo mẫu, và các công việc cải tiến khác.

Với Mức Lương 7 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam tốt nghiệp đại học các ngành liên quan.

Chấp nhận sinh viên mới ra trường.

Có tiếng nhật là lợi thế

Tại Công ty TNHH A.I.S Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ BH theo luật.

Du lịch hàng năm

Tháng nghỉ trung bình 2 thứ 7.

Và nhiều chế độ đãi ngộ khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH A.I.S Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin