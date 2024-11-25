Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH AP SYSTEMS VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH AP SYSTEMS VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH AP SYSTEMS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
CÔNG TY TNHH AP SYSTEMS VIỆT NAM

Kỹ sư thiết kế cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại CÔNG TY TNHH AP SYSTEMS VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: CCN Khắc Niệm, Phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

thiết kế mảng cơ khí theo yêu cầu của cấp trên hoặc khách hàng .
hỗ trợ, tìm kiếm nhà cung cấp hàng hóa vật tư liên quan đến dự án máy móc của công ty .
thỉnh thoảng sẽ phải tới công ty của khách hàng làm việc, khảo sát, theo dõi tiến độ hàng hóa mà bản thân phụ trách .
Làm các công việc khác do cấp trên trực tiếp chỉ thị.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm mảng thiết kế cơ khí
- Tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí/ điện/tự động hóa/PLC hoặc chuyên ngành liên quan
- Có hiểu biết và sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế Solidworks, NX, CAD...
-Thân thiệt, nhiệt tình, thành thật, ham học hỏi, cầu tiến, chịu được áp lực công việc.
-Xác định gắn bó với công ty lâu dài

Tại CÔNG TY TNHH AP SYSTEMS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng 13 ( phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty)
có cơ hội đi công tác đào tạo ở Hàn Quốc
Du lịch hàng năm ( phụ thuộc vào tình hình công việc và kinh doanh của công ty)
Quà trung thu, thưởng tết
được tham gia đóng bảo hiểm sau khi trở thành nv chính thức
Được hưởng chế độ nghỉ phép năm sau khi trở thành nv chính thức
Được tham gia liên hoan hàng quý cùng công ty
Được đào tạo, học hỏi thêm kỹ năng trong công việc phụ trách

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AP SYSTEMS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô đất số 706, tờ bản đồ số 24, Cụm công nghiệp Khắc Niệm, Phường Khắc Niệm, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

