Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Amors làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại Amors
Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Phương Cầu, Phương Liễu, Quế Võ
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
- Tìm hiểu yêu cầu Khách Hàng, lên Concept
- Thiết kế máy và các cụm máy (trong các máy tự động hóa)
- Lập bản thiết kế 2D, 3D cho các dự án máy của công ty
- Bóc tách bản vẽ 2D từ các máy và cụm máy có sẵn
- Bóc tách vật tư, tạo danh sách vật tư, thiết bị cho các dự án
- Cải tiến và chuẩn hóa thiết kế máy
- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm: tối thiểu 2 năm về Cơ khí chế tạo máy tự động hóa
- Trình độ: Đại học các chuyên ngành liên quan.
- Có khả năng tư duy hình khối tốt
- Trung thực, có trách nhiệm, sáng tạo, nhiệt tình với công việc.
- Thành thạo phần mềm thiết kế 2D, 3D (ưu tiên ứng viên sử dụng Inventor, Solidworks,...)
- Hiểu biết về phương pháp gia công và các thiết bị liên quan đến hệ thống máy tự động
Tại Amors Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương hấp dẫn đàm phán theo năng lực up to 30M
- Hưởng đầy đủ quyền lợi theo luật lao động Việt Nam
- Cấp máy tính cấu hình cao.
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.... chế độ nghỉ Lễ, Tết, nghỉ phép đầy đủ.
- Từ thứ 2 tới thứ 7: 8h-17h, nghỉ chủ nhật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Amors
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
