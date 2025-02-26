Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
- Triển khai bản vẽ xây dựng theo yêu cầu của khách hàng
- Phối hợp với các bộ phận khác để giải quyết các vấn đề kỹ thuật.
- Công việc trao đổi khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành xây dựng
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm đúng chuyên ngành.
- Có kinh nghiệm đọc hiểu và xử lý bản vẽ xây dựng
- Tiếng Nhật N3
- Biết sử dụng AUTOCAD
Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
