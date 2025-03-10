Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ASEAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ASEAN
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
+ Thực hiện và triển khai các bản vẽ kĩ thuật
+ Phụ trách thiết kế, bóc tách khối lượng hệ thống PCCCC.
+ Lập báo giá, dự toán hệ thống PCCC.
+ Kiểm soát, hoàn thiện hồ sơ thiết kế hạng mục hệ thống PCCC theo tiêu chuẩn hiện hành đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và yêu cầu của Công ty.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, chuyên ngành kỹ thuật.
+ Thành thạo Autocad, bóc tách khối lượng.
+ Ưu tiên có kinh nghiệm trong việc nộp hồ sơ thẩm duyệt PCCC.
+ Thành thạo Autocad, bóc tách khối lượng.
+ Ưu tiên có kinh nghiệm trong việc nộp hồ sơ thẩm duyệt PCCC.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ASEAN Thì Được Hưởng Những Gì
+ Mức lương: 15.000.000đ – 25.000.000đ tuỳ vào năng lực khi phỏng vấn
+ Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước.
+ Thưởng lễ Tết, lương tháng thứ 13, hiếu hỷ...
+ Chế độ nghỉ mát, thưởng hoàn thành công việc cao...
+ Xét duyệt tăng lương định kỳ 6 tháng 1 lần
+ Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước.
+ Thưởng lễ Tết, lương tháng thứ 13, hiếu hỷ...
+ Chế độ nghỉ mát, thưởng hoàn thành công việc cao...
+ Xét duyệt tăng lương định kỳ 6 tháng 1 lần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ASEAN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI