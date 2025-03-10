Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ASEAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ASEAN
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Kỹ sư thiết kế cơ khí

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

+ Thực hiện và triển khai các bản vẽ kĩ thuật
+ Phụ trách thiết kế, bóc tách khối lượng hệ thống PCCCC.
+ Lập báo giá, dự toán hệ thống PCCC.
+ Kiểm soát, hoàn thiện hồ sơ thiết kế hạng mục hệ thống PCCC theo tiêu chuẩn hiện hành đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và yêu cầu của Công ty.

+ Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, chuyên ngành kỹ thuật.
+ Thành thạo Autocad, bóc tách khối lượng.
+ Ưu tiên có kinh nghiệm trong việc nộp hồ sơ thẩm duyệt PCCC.

+ Mức lương: 15.000.000đ – 25.000.000đ tuỳ vào năng lực khi phỏng vấn
+ Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước.
+ Thưởng lễ Tết, lương tháng thứ 13, hiếu hỷ...
+ Chế độ nghỉ mát, thưởng hoàn thành công việc cao...
+ Xét duyệt tăng lương định kỳ 6 tháng 1 lần

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 14 ngách 670/43, đường Ngô Gia Tự, tổ 13, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

