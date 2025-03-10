Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ASEAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

+ Thực hiện và triển khai các bản vẽ kĩ thuật

+ Phụ trách thiết kế, bóc tách khối lượng hệ thống PCCCC.

+ Lập báo giá, dự toán hệ thống PCCC.

+ Kiểm soát, hoàn thiện hồ sơ thiết kế hạng mục hệ thống PCCC theo tiêu chuẩn hiện hành đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và yêu cầu của Công ty.

+ Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, chuyên ngành kỹ thuật.

+ Thành thạo Autocad, bóc tách khối lượng.

+ Ưu tiên có kinh nghiệm trong việc nộp hồ sơ thẩm duyệt PCCC.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ASEAN Thì Được Hưởng Những Gì

+ Mức lương: 15.000.000đ – 25.000.000đ tuỳ vào năng lực khi phỏng vấn

+ Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước.

+ Thưởng lễ Tết, lương tháng thứ 13, hiếu hỷ...

+ Chế độ nghỉ mát, thưởng hoàn thành công việc cao...

+ Xét duyệt tăng lương định kỳ 6 tháng 1 lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ASEAN

