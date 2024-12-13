Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty Cổ Phần Tư Vấn GMP EU làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 145 Ngọc Hồi - Hoàng Liệt - Hoàng Mai, Tp Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tính toán tải nhiệt, lựa chọn thiết bị, xây dựng sơ đồ nguyên lý cho các dự án phòng sạch.

Thuyết trình, giới thiệu hệ thống, bảo vệ phương án thiết kế với khách hàng.

Tính chọn hệ thống ống nước, ống gió, ống công nghệ và triển khai bản vẽ thiết kế, shop drawing trên mô hình 3D.

Bóc dự toán, bóc tách khối lượng vật tư trên bản vẽ.

Làm bản vẽ hoàn công cho các dự án tham gia.

Thuyết minh, bảo vệ phương án thiết kế với chủ đầu tư.

Các nhiệm vụ khác do trưởng nhóm, Ban giám đốc giao phối

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu chính

Tuổi: 25 – 30 tuổi.

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm (ở vị trí có liên quan tới kỹ sư thiết kế cơ điện).

Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp các ngành liên quan đến HVAC or Plumbing

Sử dụng tốt các phần mềm tính toán chuyên ngành: Trace 700, Duct Checker.

Có sử dụng: AutoCad, Revit,

Biết dựng các Family Revit.

Ưu tiên

Kỹ năng thuyết trình tốt.

Ngoại ngữ: có thể đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh.

Quyền Lợi

Mức lương:15-25 triệu/tháng (thương lượng)

Thưởng:Lễ/Tết, thưởng KPI

Được: tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Môi trường làm việc:Được làm việc trong môi trường trẻ, có nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển

