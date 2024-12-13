Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty Cổ Phần Tư Vấn GMP EU làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty Cổ Phần Tư Vấn GMP EU làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn GMP EU
Ngày đăng tuyển: 13/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/01/2025
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn GMP EU

Kỹ sư thiết kế cơ khí

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn GMP EU

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 145 Ngọc Hồi

- Hoàng Liệt

- Hoàng Mai, Tp Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tính toán tải nhiệt, lựa chọn thiết bị, xây dựng sơ đồ nguyên lý cho các dự án phòng sạch.
Thuyết trình, giới thiệu hệ thống, bảo vệ phương án thiết kế với khách hàng.
Tính chọn hệ thống ống nước, ống gió, ống công nghệ và triển khai bản vẽ thiết kế, shop drawing trên mô hình 3D.
Bóc dự toán, bóc tách khối lượng vật tư trên bản vẽ.
Làm bản vẽ hoàn công cho các dự án tham gia.
Thuyết minh, bảo vệ phương án thiết kế với chủ đầu tư.
Các nhiệm vụ khác do trưởng nhóm, Ban giám đốc giao phối

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu chính
Tuổi: 25 – 30 tuổi.
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm (ở vị trí có liên quan tới kỹ sư thiết kế cơ điện).
Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp các ngành liên quan đến HVAC or Plumbing
Sử dụng tốt các phần mềm tính toán chuyên ngành: Trace 700, Duct Checker.
Có sử dụng: AutoCad, Revit,
Biết dựng các Family Revit.
Ưu tiên
Kỹ năng thuyết trình tốt.
Ngoại ngữ: có thể đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh.

Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn GMP EU Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương:15-25 triệu/tháng (thương lượng)
Thưởng:Lễ/Tết, thưởng KPI
Được: tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Môi trường làm việc:Được làm việc trong môi trường trẻ, có nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn GMP EU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn GMP EU

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn GMP EU

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 145 Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

