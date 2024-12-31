Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH SUIDO KIKO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 9 Tòa nhà CDC, số 25 phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Kỹ sư thiết kế cơ khí

- Triển khai bản vẽ theo sơ đồ công nghệ các dự án xử lý nước lọc, nước thải theo yêu cầu từ các công ty tại Nhật.

- Thiết kế, xây dựng bản vẽ máy móc, thiết bị trong xử lý nước.

- Tính toán, hoàn thiện hồ sơ chi tiết số lượng máy móc thiết bị phục vụ trong lắp mới, tháo dỡ công trình xử lý nước.

Yêu Cầu Công Việc

- Ứng viên dưới 35 tuổi, tốt nghiệp Đại học trở lên

- Có kinh nghiệm về thiết kế trong lĩnh vực cơ khí hoặc môi trường.

- Sử dụng tốt AutoCAD (hoặc phần mềm thiết kế 3D), Word, Excel.

Quyền Lợi Được Hưởng

- Lương: 12.000.000 - 25.000.000VND

- Tăng lương: Năm 1 lần; Thưởng: Năm 1 lần

- Chế độ BHXH, BHYT,.. theo quy định của luật LĐ và quy định của Công ty

- Thưởng lế, tết, du lịch, nghỉ mát theo chế độ phúc lợi của Công ty

- Môi trường làm việc trẻ, năng động, có nhiều cơ hội học tập và phát triển sự nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển

