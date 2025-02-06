Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH THÁI DƯƠNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 16 ngõ 308 Phan Trọng Tuệ, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thiết kế cơ khí trên các phần mềm 3D, 2D thông dụng.

Thiết kế cơ khí các loại máy, dây chuyền sản xuất.

Khảo sát và hỗ trợ đưa ra ý tưởng thiết kế

Làm việc nhóm phối hợp với các phòng ban trong công ty.

Nam, có sức khỏe, tuổi từ 23-45.

Sử dụng thành thạo phần mềm SolidWord ( hoặc inverter), Autocad và Office.

Có khả năng đi công trình ngắn hạn.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm.

Tại CÔNG TY TNHH THÁI DƯƠNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 10-15 triệu.

Đóng BH đầy đủ sau thời gian thử việc 1 tháng.

Hưởng các chế độ theo quy định: nghỉ lễ- tết- hè, khám sức khỏe định kì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THÁI DƯƠNG PHÁT

