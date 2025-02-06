Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH THÁI DƯƠNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại CÔNG TY TNHH THÁI DƯƠNG PHÁT
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: số 16 ngõ 308 Phan Trọng Tuệ, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Thiết kế cơ khí trên các phần mềm 3D, 2D thông dụng.
Thiết kế cơ khí các loại máy, dây chuyền sản xuất.
Khảo sát và hỗ trợ đưa ra ý tưởng thiết kế
Làm việc nhóm phối hợp với các phòng ban trong công ty.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, có sức khỏe, tuổi từ 23-45.
Sử dụng thành thạo phần mềm SolidWord ( hoặc inverter), Autocad và Office.
Có khả năng đi công trình ngắn hạn.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm.
Sử dụng thành thạo phần mềm SolidWord ( hoặc inverter), Autocad và Office.
Có khả năng đi công trình ngắn hạn.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm.
Tại CÔNG TY TNHH THÁI DƯƠNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 10-15 triệu.
Đóng BH đầy đủ sau thời gian thử việc 1 tháng.
Hưởng các chế độ theo quy định: nghỉ lễ- tết- hè, khám sức khỏe định kì
Đóng BH đầy đủ sau thời gian thử việc 1 tháng.
Hưởng các chế độ theo quy định: nghỉ lễ- tết- hè, khám sức khỏe định kì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THÁI DƯƠNG PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
