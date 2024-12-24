Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ETEK GREEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ETEK GREEN
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 189 Phan Trọng Tuệ , Thanh Liệt, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Thiết kế , phân tích và đọc bản vẽ gia công
Khảo sát thực tế , vẽ thiết kế sơ bộ , tư vấn cho đối tác và lập dự toán
Lập giải pháp và thiết kế chi tiết
Thiết kế các sản phẩm khung giá máy móc , dây truyền công nghiệp (sơn,xử lý khí thải,nước thải,rửa...)
Thiết kế 3D ,bóc tách bản vẽ 2D, lập danh mục vật tư
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ đại học
Tốt nghiệp chuyên ngành cơ khí, chế tạo máy, cơ điện tử
Có kinh nghiệm thiết kế cơ khí là một lợi thế
Sử dụng thành thạo 1 số phần mềm thiết kế AutoCad , Inventor
Đọc hiểu bản vẽ 2D tốt , có kiến thức về chế tạo máy
Sử dụng thành thạo các thiết bị đo lường
Sử dụng Tiếng Anh thành thạo là 1 lợi thế
Trung thực, nhiệt tình có đam mê và cầu thị
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ETEK GREEN Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập : Lương cứng + thưởng
Ăn trưa tại nhà ăn Công ty
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn
Được tiếp xúc,làm việc và học hỏi từ khách hàng, đối tác lớn và tiếp xúc các công nghệ mới nhất trong nước và trên thế giới
Hỗ trợ công tác phí và trợ cấp khác
Môi trường làm việc năng động , chuyên nghiệp , có lộ trình thăng tiến rõ ràng
Đóng BHXH và hưởng đầy đủ các chế độ , quyền lợi theo đúng quy định của Luật Lao Động
Hỗ trợ mua các loại Bảo hiểm khác (sức khỏe,nhân thọ) theo cơ chế công ty
Chương trình Du lịch , Team Building hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ETEK GREEN
