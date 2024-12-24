Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ETEK GREEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 189 Phan Trọng Tuệ , Thanh Liệt, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Thiết kế , phân tích và đọc bản vẽ gia công

Khảo sát thực tế , vẽ thiết kế sơ bộ , tư vấn cho đối tác và lập dự toán

Lập giải pháp và thiết kế chi tiết

Thiết kế các sản phẩm khung giá máy móc , dây truyền công nghiệp (sơn,xử lý khí thải,nước thải,rửa...)

Thiết kế 3D ,bóc tách bản vẽ 2D, lập danh mục vật tư

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ đại học

Tốt nghiệp chuyên ngành cơ khí, chế tạo máy, cơ điện tử

Có kinh nghiệm thiết kế cơ khí là một lợi thế

Sử dụng thành thạo 1 số phần mềm thiết kế AutoCad , Inventor

Đọc hiểu bản vẽ 2D tốt , có kiến thức về chế tạo máy

Sử dụng thành thạo các thiết bị đo lường

Sử dụng Tiếng Anh thành thạo là 1 lợi thế

Trung thực, nhiệt tình có đam mê và cầu thị

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ETEK GREEN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : Lương cứng + thưởng

Ăn trưa tại nhà ăn Công ty

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn

Được tiếp xúc,làm việc và học hỏi từ khách hàng, đối tác lớn và tiếp xúc các công nghệ mới nhất trong nước và trên thế giới

Hỗ trợ công tác phí và trợ cấp khác

Môi trường làm việc năng động , chuyên nghiệp , có lộ trình thăng tiến rõ ràng

Đóng BHXH và hưởng đầy đủ các chế độ , quyền lợi theo đúng quy định của Luật Lao Động

Hỗ trợ mua các loại Bảo hiểm khác (sức khỏe,nhân thọ) theo cơ chế công ty

Chương trình Du lịch , Team Building hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ETEK GREEN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin