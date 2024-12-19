Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty TNHH Indu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu công nghiệp Lai xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH INDU Việt Nam là Công ty hàng đầu về lĩnh vực sản xuất các sản phẩm trong ngành công nghiệp phụ trợ với hơn 8 năm kinh nghiệm tại Việt Nam, do mở rộng sản xuất kinh doanh chúng tôi cần tuyển dụng kỹ sư thiết kế, công việc cụ thể:

Mô tả công việc

- Khảo sát, lên phương án, tư vấn, thiết kế sản phẩm cho khách hàng khi có yêu cầu.

- Trao đổi, giải quyết các vấn đề liên quan đến công nghệ, kỹ thuật với khách hàng và với các phòng ban, bộ phận liên quan.

- Nghiên cứu công nghệ mới, cải tiến thiết kế sản phẩm của công ty.

- Dự toán, báo giá các dự án được giao

- Thiết kế chi tiết, bọc tách bản vẽ chế tạo, lên list danh sách thiết bị, mặt hàng cần đặt mua

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành cơ khí, kỹ thuật

- Sử dụng phần mềm thiết kế inventor, solid work, ptc, auto cad...

- Sử dụng tin học thành thạo

- 1 năm -2 năm kinh nghiệm mảng băng tải, giá, kệ, ....

Tại Công ty TNHH Indu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận

- Thời gian làm việc :8h-17h nghỉ tất cả chủ nhật + 1 thứ 7 cuối tháng

- Thưởng hiệu suất công việc

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật định

- Được làm việc trong một môi trường thân thiện, ổn định

- Chế độ nghỉ lễ, tết theo quy định, chế độ nghỉ dưỡng và các hoạt động giải trí định kỳ tại Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Indu Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin