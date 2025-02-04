Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty TNHH Bảo Chi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG VIỆC CHÍNH

• Phối hợp cùng với bộ phận Kinh doanh tiến hành khảo sát thiết bị cần sửa chữa;

• Lập các bản vẽ thiết kế, bản vẽ chi tiết sản phẩm theo yêu cầu;

• Lập phương án thi công và tính toán khối lượng tiến độ công việc;

• Lập quy trình thi công cho công việc cụ thể;

• Lên danh sách nhân lực và thiết bị dụng cụ cho đơn hàng;

• Hướng dẫn triển khai công việc với đội ngũ nhân công sản xuất trực tiếp; giám sát chất

lượng và báo cáo;

• Theo dõi, báo cáo tiến độ thi công; lập nhật ký thi công;

• Hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật, hồ sơ nghiệm thu với khách hàng;

• Một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên