Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty TNHH Bảo Chi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Bảo Chi
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Kỹ sư thiết kế cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại Công ty TNHH Bảo Chi

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Mê Linh, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

CÔNG VIỆC CHÍNH
• Phối hợp cùng với bộ phận Kinh doanh tiến hành khảo sát thiết bị cần sửa chữa;
• Lập các bản vẽ thiết kế, bản vẽ chi tiết sản phẩm theo yêu cầu;
• Lập phương án thi công và tính toán khối lượng tiến độ công việc;
• Lập quy trình thi công cho công việc cụ thể;
• Lên danh sách nhân lực và thiết bị dụng cụ cho đơn hàng;
• Hướng dẫn triển khai công việc với đội ngũ nhân công sản xuất trực tiếp; giám sát chất
lượng và báo cáo;
• Theo dõi, báo cáo tiến độ thi công; lập nhật ký thi công;
• Hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật, hồ sơ nghiệm thu với khách hàng;
• Một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp cao đẳng/đại học các ngành cơ khí, hàn, chế tạo máy
• Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng cho kỹ thuật
• Khả năng làm việc dưới áp lực
• Khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm

Tại Công ty TNHH Bảo Chi Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bảo Chi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Bảo Chi

Công ty TNHH Bảo Chi

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Ms Lê Hồng Ánh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

