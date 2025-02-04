Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty TNHH Bảo Chi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại Công ty TNHH Bảo Chi
- Hà Nội: Mê Linh, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận
CÔNG VIỆC CHÍNH
• Phối hợp cùng với bộ phận Kinh doanh tiến hành khảo sát thiết bị cần sửa chữa;
• Lập các bản vẽ thiết kế, bản vẽ chi tiết sản phẩm theo yêu cầu;
• Lập phương án thi công và tính toán khối lượng tiến độ công việc;
• Lập quy trình thi công cho công việc cụ thể;
• Lên danh sách nhân lực và thiết bị dụng cụ cho đơn hàng;
• Hướng dẫn triển khai công việc với đội ngũ nhân công sản xuất trực tiếp; giám sát chất
lượng và báo cáo;
• Theo dõi, báo cáo tiến độ thi công; lập nhật ký thi công;
• Hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật, hồ sơ nghiệm thu với khách hàng;
• Một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng cho kỹ thuật
• Khả năng làm việc dưới áp lực
• Khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm
Tại Công ty TNHH Bảo Chi Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bảo Chi
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI