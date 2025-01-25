Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY B.L. HARBERT INTERNATIONAL, L.L.C HOA KỲ làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 35 Triệu

• Thực hiện chức năng nhiệm vụ cơ bản của một Kỹ sư Thiết kế đã được đào tạo và theo kinh nghiệm cá nhân đã tích lũy được để tham gia làm việc phù hợp cho Phòng Kỹ thuật của Ban quản lý Dự án;

• Sử dụng thành thạo công cụ phần mềm thiết kế AutoCAD, REVIT,....để tham gia thiết kế triển khai bản vẽ thi công cho hệ thống MEP hoặc/và Xây dựng hay/và Kết cấu sắt thép,....

• Thực hiện các nhiệm vụ thông thường khác của 1 Kỹ sư Thiết kế dưới sự chỉ đạo của Trưởng Bộ phận và Ban quản lý dự án;

* Phối hợp với các phòng ban, các đồng nghiệp trong Công ty tại dự án trong các nhiệm vụ chuyên môn được giao và liên quan;

• Sử dụng thành thạo tiếng Anh trong công việc chuyên môn để tìm hiểu, học tập, làm các tài liệu sản phẩm theo chuyên môn, theo chỉ đạo của cấp trên và tạp lập các báo cáo theo yêu cầu nội bộ & quy trình của Công ty;