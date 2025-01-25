Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY B.L. HARBERT INTERNATIONAL, L.L.C HOA KỲ làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 35 Triệu

CÔNG TY B.L. HARBERT INTERNATIONAL, L.L.C HOA KỲ
Ngày đăng tuyển: 25/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/03/2025
CÔNG TY B.L. HARBERT INTERNATIONAL, L.L.C HOA KỲ

Kỹ sư thiết kế cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại CÔNG TY B.L. HARBERT INTERNATIONAL, L.L.C HOA KỲ

Mức lương
Từ 35 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Star Tower, Phố Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí

• Thực hiện chức năng nhiệm vụ cơ bản của một Kỹ sư Thiết kế đã được đào tạo và theo kinh nghiệm cá nhân đã tích lũy được để tham gia làm việc phù hợp cho Phòng Kỹ thuật của Ban quản lý Dự án;
• Sử dụng thành thạo công cụ phần mềm thiết kế AutoCAD, REVIT,....để tham gia thiết kế triển khai bản vẽ thi công cho hệ thống MEP hoặc/và Xây dựng hay/và Kết cấu sắt thép,....
• Thực hiện các nhiệm vụ thông thường khác của 1 Kỹ sư Thiết kế dưới sự chỉ đạo của Trưởng Bộ phận và Ban quản lý dự án;
* Phối hợp với các phòng ban, các đồng nghiệp trong Công ty tại dự án trong các nhiệm vụ chuyên môn được giao và liên quan;
• Sử dụng thành thạo tiếng Anh trong công việc chuyên môn để tìm hiểu, học tập, làm các tài liệu sản phẩm theo chuyên môn, theo chỉ đạo của cấp trên và tạp lập các báo cáo theo yêu cầu nội bộ & quy trình của Công ty;

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp Đại học;
• Kinh nghiệm tại vị trí tương đương từ 3-5 năm trở lên;
• Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành: Autocad & Revit;
• Thành thạo tiếng Anh để trao đổi trực tiếp với các đồng nghiệp nước ngoài;

Quyền Lợi

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: HR Dept

