Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG DVTEC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Khu 2 Lãm Trại Phường Vân Dương Thành Phố Bắc Ninh Tỉnh Bắc Ninh, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tư vấn bản vẽ, lắp đặt, thiết kế, thi công cho các hạng mục về cơ điện của tất cả công trình của công ty

Thiết kế hệ thống cơ điện. Kiểm tra, rà soát bản vẽ theo đúng yêu cầu của chủ dự án để hoàn thiện bản vẽ

Thống kê số lượng và khối lượng vật tư, lập kế hoạch dự án thi công công trình

Tư vấn, lựa chọn vật tư phù hợp cho công trình

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật cơ điện, hoặc các ngành liên quan

Thành thạo phần mềm Autocad, MS Office, MS Project, Shopdrawing

Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận, chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG DVTEC Thì Được Hưởng Những Gì

Được tăng lương theo kì và năng lực

Đầy đủ chế độ BHXH, BHTN, BHYT

Được hưởng đầy đủ chế độ thưởng lễ, tết đầy đủ theo quy định

Công ty có bố trí ăn, ở cho nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG DVTEC

