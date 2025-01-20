Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG DVTEC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG DVTEC
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Khu 2 Lãm Trại Phường Vân Dương Thành Phố Bắc Ninh Tỉnh Bắc Ninh, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Tư vấn bản vẽ, lắp đặt, thiết kế, thi công cho các hạng mục về cơ điện của tất cả công trình của công ty
Thiết kế hệ thống cơ điện. Kiểm tra, rà soát bản vẽ theo đúng yêu cầu của chủ dự án để hoàn thiện bản vẽ
Thống kê số lượng và khối lượng vật tư, lập kế hoạch dự án thi công công trình
Tư vấn, lựa chọn vật tư phù hợp cho công trình
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật cơ điện, hoặc các ngành liên quan
Thành thạo phần mềm Autocad, MS Office, MS Project, Shopdrawing
Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận, chủ động trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG DVTEC Thì Được Hưởng Những Gì
Được tăng lương theo kì và năng lực
Đầy đủ chế độ BHXH, BHTN, BHYT
Được hưởng đầy đủ chế độ thưởng lễ, tết đầy đủ theo quy định
Công ty có bố trí ăn, ở cho nhân viên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG DVTEC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
