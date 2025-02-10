Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Điện Cơ Thành Công làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1000 Triệu

Mức lương 500 - 1000 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Vietnam, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 500 - 1000 Triệu

- Bóc tách khối lượng phục vụ công tác đấu thầu hoặc thi công

- Giám sát thi công các hạng mục được giao

- Thực hiện các công việc trên công trường: giám sát, an toàn, thầu phụ,

- Tương tác với khách hàng,

- Thực hiện các công việc liên quan theo sự phân công.

- Giới tính: Nam

- Tốt nghiệp ĐH một trong các chuyên ngành sau: Cơ (Kỹ thuật lạnh, Kỹ thuật điều hòa không khí, Cấp thoát nước, PCCC,…)

- Kinh nghiệm: > 2 năm (ở vị trí tương đương)

- Có hiểu biết sâu rộng về chuyên ngành được đào tạo;

- Có kỹ năng sử dụng tốt các phần mềm: AutoCad, MS Excel, MS word, PDF ;

- Sử dụng được một số phần mềm thiết kế cơ bản có liên quan;

- Tiếng Anh nghe nói đọc viết cơ bản (chủ yếu đọc hiểu chuyên ngành)

- Đã từng làm việc thiết kế và đấu thầu các dự án nhà máy công nghiệp là một lợi thế;

- Kiên trì, chịu khó, cẩn thận, chính xác. Có tinh thần ham học hỏi

