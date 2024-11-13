Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Sao Vàng làm việc tại Phú Thọ thu nhập 10 - 15 Triệu

Kỹ sư xây dựng

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Sao Vàng
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Sao Vàng

Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Sao Vàng

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Phú Thọ:

- Số 431, đường Tiên Dung, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Thị xã Phú Thọ

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Cán bộ kỹ thuật Thi công hiện trường
- Đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn lao động và môi trường trong quá trình thi công.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Giao thông.
- Có kinh nghiệm từ 1 đến 3 năm trong lĩnh vực xây dựng c tr giao thông (ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hành nghề).
- Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt.

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Sao Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Từ 10.000.000 VNĐ đến 15.000.000 VNĐ (tuỳ theo kinh nghiệm và năng lực).
Chế độ phúc lợi:
- Hỗ trợ chi phí đi lại, ở, phụ cấp ăn uống
- Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.
- Thưởng theo hiệu quả công việc và doanh thu của công ty.
- Cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Sao Vàng

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Sao Vàng

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Sao Vàng

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tổ 46, Phường Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

