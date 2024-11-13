Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Sao Vàng làm việc tại Phú Thọ thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Phú Thọ: - Số 431, đường Tiên Dung, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Thị xã Phú Thọ

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Cán bộ kỹ thuật Thi công hiện trường

- Đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn lao động và môi trường trong quá trình thi công.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Giao thông.

- Có kinh nghiệm từ 1 đến 3 năm trong lĩnh vực xây dựng c tr giao thông (ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hành nghề).

- Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt.

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Sao Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Từ 10.000.000 VNĐ đến 15.000.000 VNĐ (tuỳ theo kinh nghiệm và năng lực).

Chế độ phúc lợi:

- Hỗ trợ chi phí đi lại, ở, phụ cấp ăn uống

- Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

- Thưởng theo hiệu quả công việc và doanh thu của công ty.

- Cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Sao Vàng

