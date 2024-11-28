Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ART LAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 65 NGUYỄN THỊ NHUNG, HIỆP BÌNH PHƯỚC, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Quản lý dự án, giao việc cho đội, nghiệm thu công việc với đội thi công

Triển khai thi công tại hiện trường đúng biện pháp thi công.

Kiểm soát khối lượng thi công

Thực hiện an toàn lao động tại khu vực được phân công

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám Đốc công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Dân dụng, Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật, Xây Dựng...

Ưu tiên có chứng chỉ thiết kế, giám sát công trình Dân dụng - Công nghiệp

Thành thạo các phần mềm chuyên dụng của ngành..

Có kinh nghiệm thiết kế và tính dự toán công trình Dân dụng và Công nghiệp

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ART LAN Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng hiệu suất làm việc, KPI

Lương thỏa thuận theo năng lực: 10.000.000 - 18.000.000 tr/tháng

Tham gia đầy đủ chính sách theo Luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN...

Môi trường làm việc ổn định, thân thiện

Được đào tạo chuyên môn, lộ trình thăng tiến rõ ràngg thỏa thuận theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ART LAN

