Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Quân Long làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - 15/5B Khu phố Bình Hòa, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Triển khai các công việc liên quan đến hồ sơ giá dự thầu bao gồm: bóc tách khối lượng, xây dựng đơn giá, kiểm tra khối lượng, các công việc khác liên quan đến hồ sơ dự thầu.

- Phối hợp với các phòng ban liên quan về công tác báo giá vật tư và biện pháp thi công theo hướng dẫn.

- Kiểm tra hồ sơ nghiệm thu hoàn công

- Lập dự toán xây dựng

- Xây dựng báo cáo chi phí và đề xuất biện pháp tiết kiệm chi phí hiệu quả.

- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Quản lý Dự án.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng, kinh tế xây dựng

- Biết về kỹ thuật và dựng 3D (Sketchup, 3D-Max...)

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Hiểu biết về Auto Cad, Các phần mềm nghiệp vụ.

- Năng động, vui vẻ, hòa đồng.

Tại Công Ty TNHH Quân Long Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ: thỏa thuận sẽ trao đổi khi phỏng vấn theo năng lực ứng viên

- Được nghỉ lễ tết theo quy định

- Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật Lao động (BHXH, BHYT & BHTN…), lễ, tết và các quyền lợi khác.

- Thưởng lễ tết ,... theo quy định công ty

- Môi trường làm việc năng động, tự do, đề cao tính làm chủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quân Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin