Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Xây Dựng Và Vận Tải Đức Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số nhà 35 ngách 04 ngõ 103 đường Lý Sơn, Phường ngọc Thụy, Long Biên - Bắc Ninh - Thái Nguyên - Hải Phòng, Quận Long Biên

- Mô đạc hiện tả công việc tham gia khảo sát công trình

- Làm báo cáo khảo sát, lập bảng dự toán bước thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công căn cứ trên khối lượng đã bóc tách.

- Lập báo giá dự thầu, dự trù chi phí các dự án lĩnh vực cơ khí xây dựng

- Lấy báo giá các đối tác, nhà cung cấp vật tư, thầu phụ để phục vụ công tác chào giá cho chủ đầu tư.

- Tham gia họp triển khai kiểm soát chi phí khi thi công.

- Phối hợp với các phòng ban trong công ty lập dự toán thi công phối hợp với các phòng ban kiểm soát dự toán thi công.

- Lập và Bóc tách khối lượng vật tư phục vụ công tác thi công tại hiện trường

- Hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán, hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ hoàn công.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.

- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học các ngành Xây dựng, cơ khí, điện dân dụng và công nghiệp hoặc các ngành có liên quan

- Biết tiếng anh cơ bản nghành Cơ khí Xây dựng

- Có kinh nghiệm từ 1-2 năm Lập báo giá dự thầu

- Ưu tiên những ứng viên đã từng làm tại các khu công nghiệp của SamSung

- Ưu tiên ứng viên biết sử dụng phần mềm xây dựng G8 và các phần mềm khác

- Thành thạo máy tính và phần mềm Auto card

- Yêu cầu làm việc tại công trình khi cần thiết ( Công trình tại các tỉnh: KCN Sam Sung Bắc Ninh, Hải Phòng)

- Cẩn thận,tỉ mỉ,chăm chỉ trong công việc

- Nhanh nhẹn,giao tiếp,ứng xử tốt,trung thực,nhiệt tình

- Tổng Thu nhập từ : 15 – 18 triệu

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hòa đồng và chuyên nghiệp.

- Thời gian thử việc từ 1-2 tháng tùy thuộc vào năng lực của ứng viên.

- Đầy đủ chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết theo quy định của Luật Lao động;

- Tham gia đầy đủ BHYT, BHTN, BHXH theo quy định Nhà nước sau khi làm việc chính thức

2. Tại công trình: Khu công nghiệp Sam Sung tại Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên

Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 1. Tại văn phòng: Số nhà 35 ngách 04 ngõ 103 đường Lý Sơn, Phường ngọc Thụy, Long Biên

- Thái Nguyên

- Hải Phòng

- Bắc Ninh

