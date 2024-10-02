Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Xây Dựng Và Vận Tải Đức Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Xây Dựng Và Vận Tải Đức Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Vận Tải Đức Phát
Ngày đăng tuyển: 02/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
Công Ty TNHH Xây Dựng Và Vận Tải Đức Phát

Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Và Vận Tải Đức Phát

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số nhà 35 ngách 04 ngõ 103 đường Lý Sơn, Phường ngọc Thụy, Long Biên

- Bắc Ninh

- Thái Nguyên

- Hải Phòng, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

- Mô đạc hiện tả công việc tham gia khảo sát công trình
- Làm báo cáo khảo sát, lập bảng dự toán bước thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công căn cứ trên khối lượng đã bóc tách.
- Lập báo giá dự thầu, dự trù chi phí các dự án lĩnh vực cơ khí xây dựng
- Lấy báo giá các đối tác, nhà cung cấp vật tư, thầu phụ để phục vụ công tác chào giá cho chủ đầu tư.
- Tham gia họp triển khai kiểm soát chi phí khi thi công.
- Phối hợp với các phòng ban trong công ty lập dự toán thi công phối hợp với các phòng ban kiểm soát dự toán thi công.
- Lập và Bóc tách khối lượng vật tư phục vụ công tác thi công tại hiện trường
- Hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán, hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ hoàn công.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học các ngành Xây dựng, cơ khí, điện dân dụng và công nghiệp hoặc các ngành có liên quan
- Biết tiếng anh cơ bản nghành Cơ khí Xây dựng
- Có kinh nghiệm từ 1-2 năm Lập báo giá dự thầu
- Ưu tiên những ứng viên đã từng làm tại các khu công nghiệp của SamSung
- Ưu tiên ứng viên biết sử dụng phần mềm xây dựng G8 và các phần mềm khác
- Thành thạo máy tính và phần mềm Auto card
- Yêu cầu làm việc tại công trình khi cần thiết ( Công trình tại các tỉnh: KCN Sam Sung Bắc Ninh, Hải Phòng)
- Cẩn thận,tỉ mỉ,chăm chỉ trong công việc
- Nhanh nhẹn,giao tiếp,ứng xử tốt,trung thực,nhiệt tình

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Và Vận Tải Đức Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng Thu nhập từ : 15 – 18 triệu
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hòa đồng và chuyên nghiệp.
- Thời gian thử việc từ 1-2 tháng tùy thuộc vào năng lực của ứng viên.
- Đầy đủ chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết theo quy định của Luật Lao động;
- Tham gia đầy đủ BHYT, BHTN, BHXH theo quy định Nhà nước sau khi làm việc chính thức
2. Tại công trình: Khu công nghiệp Sam Sung tại Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 1. Tại văn phòng: Số nhà 35 ngách 04 ngõ 103 đường Lý Sơn, Phường ngọc Thụy, Long Biên
- Thái Nguyên
- Hải Phòng
- Bắc Ninh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Và Vận Tải Đức Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Vận Tải Đức Phát

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Vận Tải Đức Phát

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 5, ngõ 124, phố Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

