Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH Nhất Nước làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Vinhomes green bay, số 7 đại lộ thăng long, Mễ trì,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm về hồ sơ thầu và thanh quyết toán công trình.

- Tổng hợp giá trị hợp đồng và các phụ lục kèm theo, khối lượng đã thi công và khối lượng đã nghiệm thu của các dự án được giao.

- Theo dõi và báo cáo tiến độ thi công các dự án.

- Theo dõi tiến độ hoàn thiện hồ sơ pháp lý, hồ sơ chất lượng, hồ sơ khối lượng. Tổng hợp, theo dõi các điều khoản hợp đồng liên quan đến nghiệm thu, thanh toán các đợt để có cơ sở đốc thúc các dự án và các bộ phận liên quan hoàn thiện hồ sơ thanh toán giai đoạn, quyết toán công trình đúng thời hạn theo hợp đồng, theo quy định của công ty và nhà nước về quản lý thi công công trình xây dựng.

- Cùng Ban chỉ huy công trường và các bộ phận giải quyết những vướng mắc liên quan đến việc hoàn thành hồ sơ thanh toán giai đoạn, hồ sơ quyết toán công trình nhằm đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư về hồ sơ được nhanh chóng, kịp thời.

- Triển khai, thực hiện hồ sơ chất lượng (checklist, biên bản nghiệm thu,...) theo đúng kế hoạch thi công.

- Thực hiện các công tác khác thuộc lĩnh vực chuyên môn do Lãnh đạo phân công.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ

- Tuổi: từ 25 tuổi trở lên

- Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học.

- Chuyên ngành: Kinh tế, kỹ thuật, ngoại thương hoặc các chuyên ngành liên quan khác.

- Kinh nghiệm: Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong việc làm hồ sơ thanh quyết toán công trình xây dựng (ưu tiên ƯV đã có kinh nghiệm làm đường dây và trạm biến áp);

- Kiến thức: Am hiểu quy định của nhà nước về quản lý chất lượng, hồ sơ thanh quyết toán công trình

- Kỹ năng sử dụng máy tính: Thành thạo phần mềm AutoCad, Word, Excel...

- Thành thạo kỹ năng lập kế hoạch, kiểm soát kế hoạch, báo cáo.

- Làm tại văn phòng Hà Nội hoặc đi công tác theo công trình

- Kỹ năng khác: Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, nhiệt tình, có mong muốn làm việc lâu dài.

Tại Công ty TNHH Nhất Nước Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: Từ 10 -15triệu (thoải thuận tùy theo năng lực)

- Phụ cấp ăn ca tại công ty.

- Được trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ công việc: Máy tính, bàn làm việc, điện thoại.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật LĐ sau khi ký HĐLĐ chính thức (hết thời gian thử việc).

- Được thưởng theo quý/năm dựa trên năng lực và thành tích công việc.

- Được hưởng các chế độ đào tạo: Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, sản phẩm và dịch vụ của Công ty và những kỹ năng liên quan khác.

- Được đào tạo nâng cao chuyên môn khi có yêu cầu.

- Được xét tăng lương hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nhất Nước

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin