Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Tư Vấn - Xây Dựng Minh Khang làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty TNHH Tư Vấn - Xây Dựng Minh Khang
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- |Lô số 20
- đường số 10, đảo 1B khu dân cư Bắc sông Hà Thanh
- tp Quy Nhơn,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Thiết kế, tính toán kết cấu và lập dự toán
Phụ trách công việc nội nghiệp tại văn phòng
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đại học chuyên ngành Dân dụng và Công nghiệp hoặc Hạ tầng kỹ thuật.
Có chứng chỉ thiết kế, giám sát công trình Dân dụng và Công nghiệp hạng III trở lên.
Thành thạo các phần mềm chuyên dụng của ngành..
Đã có kinh nghiệm thiết kế và tính dự toán các công trình Dân dụng và Công nghiệp hạng III trở lên
Tối thiểu có 5 năm kinh nghiệm trở lên
Tại Công Ty TNHH Tư Vấn - Xây Dựng Minh Khang Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận từ 10 - 15 triệu/tháng
Đảm bảo quyền lợi nhân viên theo đúng luật lao động
Lương tháng 13.
Phép năm theo quy định công ty.
Chế độ ốm đau, sinh nhật, thai sản, tử tuất, kết hôn theo quy định công ty
Làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, khả năng thăng tiến cao,
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn - Xây Dựng Minh Khang
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
