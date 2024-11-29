Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Tư Vấn - Xây Dựng Minh Khang làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - |Lô số 20 - đường số 10, đảo 1B khu dân cư Bắc sông Hà Thanh - tp Quy Nhơn,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thiết kế, tính toán kết cấu và lập dự toán

Phụ trách công việc nội nghiệp tại văn phòng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đại học chuyên ngành Dân dụng và Công nghiệp hoặc Hạ tầng kỹ thuật.

Có chứng chỉ thiết kế, giám sát công trình Dân dụng và Công nghiệp hạng III trở lên.

Thành thạo các phần mềm chuyên dụng của ngành..

Đã có kinh nghiệm thiết kế và tính dự toán các công trình Dân dụng và Công nghiệp hạng III trở lên

Tối thiểu có 5 năm kinh nghiệm trở lên

Tại Công Ty TNHH Tư Vấn - Xây Dựng Minh Khang Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận từ 10 - 15 triệu/tháng

Đảm bảo quyền lợi nhân viên theo đúng luật lao động

Lương tháng 13.

Phép năm theo quy định công ty.

Chế độ ốm đau, sinh nhật, thai sản, tử tuất, kết hôn theo quy định công ty

Làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, khả năng thăng tiến cao,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn - Xây Dựng Minh Khang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin