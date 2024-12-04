Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Sensecures Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty Cổ Phần Sensecures Việt Nam
- Hồ Chí Minh:
- 63D Võ Văn Tần, Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh
- AC Building, 3 Ngõ 78 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Quận 3
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Triển khai các giải pháp, sản phẩm trong phạm vi công ty phân phối.
- Thực hiện các buổi chuyển giao công nghệ cho khách hàng/ đối tác.
- Tham gia hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng khi có sự cố hay các vấn đề phát sinh liên quan đến sản phẩm mà công ty cung cấp.
- Phối hợp với Presales thực hiện demo/ Proof-Of-Concept (POC) sản phẩm, giải pháp.
- Hỗ trợ trình bày giải pháp kỹ thuật/ workshop theo yêu cầu
- Nghiên cứu, tìm hiểu các sản phẩm mới theo sự phân công từ Trưởng Bộ Phận Kỹ Thuật.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công từ Trưởng Bộ Phận Kỹ Thuật
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
01 năm kinh nghiệm
