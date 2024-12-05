Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại Thiên Nga làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 85 Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Kiểm tra kỹ thuật sản phẩm:

Đánh giá tình trạng kỹ thuật và thông số kỹ thuật của các sản phẩm ô tô và máy xây dựng trước khi giao hàng hoặc bảo hành.

Đảm bảo sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu của khách hàng.

Đề xuất giải pháp bảo hành:

Phân tích lỗi kỹ thuật, xác định nguyên nhân và đề xuất phương án khắc phục, bảo hành.

Thực hiện sửa chữa hoặc phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề bảo hành.

Tư vấn và bán hàng phụ tùng:

Hỗ trợ đội ngũ kinh doanh trong việc tư vấn và bán các loại phụ tùng, linh kiện thay thế.

Cung cấp thông tin chi tiết về phụ tùng, đảm bảo khách hàng hiểu rõ và lựa chọn đúng sản phẩm phù hợp.

Báo cáo công việc:

Lập báo cáo chi tiết về tình trạng kỹ thuật, các vấn đề bảo hành, và kết quả hỗ trợ bán hàng phụ tùng.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, Máy xây dựng.

Hoặc có bằng cấp chuyên ngành Ô tô - Máy xây dựng và chứng chỉ liên quan.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật ô tô hoặc máy xây dựng.

Biết lái xe ô tô, có bằng lái xe hạng B2 trở lên là lợi thế.

Có thể đi công tác dài ngày theo yêu cầu công việc.

Chăm chỉ, trách nhiệm, có tinh thần học hỏi và làm việc nhóm.

Tại Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại Thiên Nga Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh: 12 triệu - 15 triệu/tháng + % doanh số (có thỏa thuận dựa trên năng lực)

Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Hỗ trợ chi phí đi công tác, phụ cấp xăng xe, ăn uống và chỗ ở.

Được đào tạo nâng cao về kỹ thuật và phát triển kỹ năng bán hàng.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại Thiên Nga

