Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH Zensho Hà Nội System Center làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu

Mức lương 40 - 50 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 2, tòa CIC Tower, số 2 ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 40 - 50 Triệu

Trao đổi, giao tiếp trực tiếp với Khách hàng Nhật hàng ngày thông qua call, chát, tool quản lý task

Tiếp nhận yêu cầu, cùng DEV phân tích yêu cầu, đưa ra solution xử lý và trao đổi với KH để chốt SPEC

Phân chia và quản lý task, tiến độ của các thành viên trong nhóm

Support những Q&A hoặc request điều tra của khách hàng

Với Mức Lương 40 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên đảm nhận vai trò BridgeSE

Có thể giao tiếp tự tin bằng tiếng Nhật, đạt chứng chỉ N2 trở lên

Có kinh nghiệm lập trình mobile với ít nhất 1 trong 2 hệ Objective-C/Swift hoặc Java Android/Kolint, rất welcome nếu nắm được cả 2

Sử dụng thành thạo các tool liên quan như các tool quản lý version như github/gitlab

Năng động, sáng tạo và ham học hỏi, đặc biệt ưu tiên ứng viên có tình thần trách nhiệm cao trong công việc

Có thể làm việc theo nhóm hoặc độc lập

Tại Công ty TNHH Zensho Hà Nội System Center Thì Được Hưởng Những Gì

Trở thành một trong những thành viên cốt cán đầu tiên của công ty, có cơ hội lớn để thăng tiến, phát triển bản thân và tạo dựng văn hóa công ty

Được làm việc và đào tạo trong môi trường tiếng Nhật chuyên nghiệp

Mức lương: 40.000.000 - 50.000.000 đồng

Thưởng Tháng lương thứ 13: 1 tháng lương

Thưởng thành tích: tùy theo thành tích (thường từ 1 tháng lương/năm)

Team building thường xuyên, du lịch định kỳ 1 lần/năm

Chăm sóc khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Được hưởng gói bảo hiểm sức khỏe cá nhân

Thời gian làm việc: 5 ngày/tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Zensho Hà Nội System Center

