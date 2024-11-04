Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH Zensho Hà Nội System Center làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công ty TNHH Zensho Hà Nội System Center
Mức lương
40 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tầng 2, tòa CIC Tower, số 2 ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 40 - 50 Triệu
Trao đổi, giao tiếp trực tiếp với Khách hàng Nhật hàng ngày thông qua call, chát, tool quản lý task
Tiếp nhận yêu cầu, cùng DEV phân tích yêu cầu, đưa ra solution xử lý và trao đổi với KH để chốt SPEC
Phân chia và quản lý task, tiến độ của các thành viên trong nhóm
Support những Q&A hoặc request điều tra của khách hàng
Với Mức Lương 40 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên đảm nhận vai trò BridgeSE
Có thể giao tiếp tự tin bằng tiếng Nhật, đạt chứng chỉ N2 trở lên
Có kinh nghiệm lập trình mobile với ít nhất 1 trong 2 hệ Objective-C/Swift hoặc Java Android/Kolint, rất welcome nếu nắm được cả 2
Sử dụng thành thạo các tool liên quan như các tool quản lý version như github/gitlab
Năng động, sáng tạo và ham học hỏi, đặc biệt ưu tiên ứng viên có tình thần trách nhiệm cao trong công việc
Có thể làm việc theo nhóm hoặc độc lập
Tại Công ty TNHH Zensho Hà Nội System Center Thì Được Hưởng Những Gì
Trở thành một trong những thành viên cốt cán đầu tiên của công ty, có cơ hội lớn để thăng tiến, phát triển bản thân và tạo dựng văn hóa công ty
Được làm việc và đào tạo trong môi trường tiếng Nhật chuyên nghiệp
Mức lương: 40.000.000 - 50.000.000 đồng
Thưởng Tháng lương thứ 13: 1 tháng lương
Thưởng thành tích: tùy theo thành tích (thường từ 1 tháng lương/năm)
Team building thường xuyên, du lịch định kỳ 1 lần/năm
Chăm sóc khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Được hưởng gói bảo hiểm sức khỏe cá nhân
Thời gian làm việc: 5 ngày/tuần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Zensho Hà Nội System Center
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
