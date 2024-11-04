Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Tư Vấn, Thương Mại Và Dịch Vụ Đông Hải làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa Ecolife Capitol, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng

Thực hiện các công việc liên quan đến kỹ sư xây dựng, cụ thể sẽ được trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Làm việc theo sự phân công của cấp trên.

Tuân thủ các quy định về an toàn lao động.

Tham gia các cuộc họp và báo cáo công việc định kỳ.

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tinh thần trách nhiệm cao.

Khả năng chịu áp lực công việc tốt.

Có bằng cấp liên quan đến xây dựng (nếu có).

Tại Công Ty TNHH Tư Vấn, Thương Mại Và Dịch Vụ Đông Hải Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành (nếu có).

Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Có cơ hội thăng tiến.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn, Thương Mại Và Dịch Vụ Đông Hải

