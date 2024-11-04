Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Tư Vấn, Thương Mại Và Dịch Vụ Đông Hải làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Tư Vấn, Thương Mại Và Dịch Vụ Đông Hải
Ngày đăng tuyển: 04/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
Công Ty TNHH Tư Vấn, Thương Mại Và Dịch Vụ Đông Hải

Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty TNHH Tư Vấn, Thương Mại Và Dịch Vụ Đông Hải

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa Ecolife Capitol, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Thực hiện các công việc liên quan đến kỹ sư xây dựng, cụ thể sẽ được trao đổi thêm khi phỏng vấn.
Làm việc theo sự phân công của cấp trên.
Tuân thủ các quy định về an toàn lao động.
Tham gia các cuộc họp và báo cáo công việc định kỳ.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Tinh thần trách nhiệm cao.
Khả năng chịu áp lực công việc tốt.
Có bằng cấp liên quan đến xây dựng (nếu có).

Tại Công Ty TNHH Tư Vấn, Thương Mại Và Dịch Vụ Đông Hải Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành (nếu có).
Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Có cơ hội thăng tiến.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn, Thương Mại Và Dịch Vụ Đông Hải

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Tư Vấn, Thương Mại Và Dịch Vụ Đông Hải

Công Ty TNHH Tư Vấn, Thương Mại Và Dịch Vụ Đông Hải

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số nhà 53, ngõ 5, tập thể 829 thôn Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

