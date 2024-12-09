Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Comtech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng

Lập, thẩm tra dự toán xây dựng cơ bản và dự toán thi công công trình.

Bóc tách khối lượng theo hồ sơ thiết kế với hiện trạng thực tế.

Lập, chuẩn bị, phân tích, đánh giá hồ sơ đấu thầu.

Lập báo giá thi công các công trình xây dựng, viễn thông.

Kiểm tra khối lượng thi công thực tế, tính toán khối lượng phát sinh, làm hồ sơ thanh toán với chủ đầu tư, thanh toán cho các thầu phụ, nhà cung cấp....

Phụ trách hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán công trình.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học/ cao đẳng/ trung cấp chuyên ngành xây dựng hoặc có học chứng chỉ/chứng nhận dự toán.

Có kinh nghiệm ít nhất 01 năm trở lên về hồ sơ thầu, bốc tách khối lượng, lập dự toán, quyết toán công trình trong lĩnh vực thiết kế, thi công các công trình.

Đọc hiểu bản vẽ và tài liệu kỹ thuật.

Kỹ năng: Excel, phần mềm dự toán, Autocad và các phần mềm liên quan.

Năng động, trung thực, chịu khó, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao.

Ưu tiên các ứng cử viên có kinh nghiệm về nghiệp vụ đấu thầu.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Comtech Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng lương cơ bản và lương theo hiệu quả công việc, thưởng dự án (nếu có), thưởng các dịp lễ tết theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc năng động, dân chủ, tự lập tiến độ triển khai thực hiện để hoàn thành kế hoạch được giao.

Cơ hội thăng tiến.

Được ký kết HĐLĐ và hưởng đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo qui định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội.

Và các đãi ngộ khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Comtech

